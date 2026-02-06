Iyuno erhält die ISO27001-Zertifizierung und unterstreicht damit sein Engagement für Sicherheit und Vertrauen

BURBANK, Kalifornien, 6. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno hat erfolgreich die ISO 27001-Zertifizierung erhalten, einen weltweit anerkannten Standard für Informationssicherheitsmanagement. Dieser Meilenstein spiegelt das Engagement von Iyuno für Best Practices im Bereich Sicherheit und die kontinuierlichen Bemühungen zum Schutz von Inhalten, Daten und Abläufen in allen Regionen wider, in denen das Unternehmen tätig ist.

„Unsere Teams haben mit großem Engagement daran gearbeitet, dass Iyuno die Anforderungen des ISO 27001-Rahmenwerks erfüllt", erklärte Allan Dembry, Leiter der Abteilung für Sicherheit und IT bei Iyuno. „Sicherheit existiert nicht isoliert. Durch die Zertifizierung nach ISO 27001 können wir einen bedeutenderen Beitrag zum gesamten Ökosystem leisten, indem wir konsistente, zuverlässige Praktiken in unsere Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern einbringen."

ISO 27001 bietet einen Rahmen für die Identifizierung, das Management und die Reduzierung von Risiken durch klar definierte Prozesse, die Technologie, Governance und den täglichen Betrieb umfassen.

Diese Zertifizierung unterstreicht den sicherheitsorientierten Ansatz von Iyuno und bildet eine solide Grundlage für die weitere Zusammenarbeit des Unternehmens mit Kunden, Entwicklern und Technologieanbietern aus der gesamten Branche.

INFORMATIONEN ZU IYUNO

Iyuno (www.iyuno.com) ist ein führender Anbieter von Lokalisierungsdienstleistungen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie. Iyuno genießt das Vertrauen führender Unterhaltungsmarken und Kreativer weltweit und bietet umfassende End-to-End-Lokalisierungsdienstleistungen von 45 Niederlassungen in 29 Ländern aus an. Iyuno ist stolz darauf, mit einem Team aus außergewöhnlichen kreativen und technischen Talenten, modernsten Einrichtungen und Spitzentechnologien eine weltweit führende Position einzunehmen und sein Angebot an Synchronisations-, Untertitelungs- und Mediendienstleistungen auszubauen.

