A KEENON, líder global em remessas de robôs comerciais, coloca robôs humanoides em ação na WAIC 2026

XANGAI, 18 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Na WAIC 2026, a KEENON Robotics reunirá robôs humanoides e robôs de serviço especializados no mesmo palco, não como conceitos concorrentes, mas como formas complementares de inteligência incorporada que atuam em fluxos de trabalho completos de serviços comerciais.

De acordo com a IDC, a KEENON ficou em primeiro lugar mundial em remessas de robôs de serviço comercial em 2025, mantendo, ao mesmo tempo, sua liderança no mercado global de robôs de entrega. A IDC também prevê que o setor caminhe para um futuro mais diversificado e com múltiplas formas, no qual diferentes tipos de robôs sejam utilizados de acordo com as necessidades de tarefas e ambientes específicos. A KEENON foi a primeira a propor essa estratégia, e a feira WAIC coloca essa tendência em prática.

No estande, o cenário de lavanderia de hotel recém-apresentado ilustra essa abordagem de forma mais clara. Os robôs humanoides realizam tarefas operacionais, como carregar e operar máquinas de lavar, retirar roupas limpas e dobrar peças de roupa, enquanto o DINERBOT T9 auxilia no fluxo de trabalho mais amplo de entregas. Juntos, eles mostram como robôs humanóides e especializados podem dividir responsabilidades e colaborar no âmbito de uma operação hoteleira real.

Além do fluxo de trabalho hoteleiro, a KEENON aplica a mesma abordagem baseada em funções aos serviços de alimentação e varejo. Com base em anos de conhecimento sobre os clientes de restaurantes e lojas, o XMAN-R1 realiza tarefas na área de atendimento ao público que combinam interação com o manuseio de objetos, desde a preparação de bebidas com o café NOWWA até o atendimento às solicitações dos clientes em ambientes de sobremesas e varejo. Em vez de apresentar demonstrações isoladas, esses cenários mostram como a KEENON está ampliando fluxos de trabalho comprovados de serviços comerciais para novas capacidades humanoides, com todas as tarefas realizadas de forma autônoma e sem teleoperação.

Por meio de sua estratégia de "humanoide de uso geral + robô de serviço especializado", a KEENON está traçando um caminho prático para a inteligência incorporada: os humanoides assumem tarefas flexíveis de operação e interação, enquanto os robôs especializados continuam a lidar com entregas e limpeza de alta frequência. Na WAIC 2026, a KEENON não está apresentando apenas novos modelos de robôs, mas um modelo mais completo para implantação comercial.

Com mais de 100.000 robôs de serviço implantados em todo o mundo, em mais de 70 países e regiões, a KEENON tem sido reconhecida por marcas de renome global em diversos setores e amplamente utilizada por grandes marcas como Burger King, Buffalo Wild Wings, Hilton, BMW, Lego etc. Desde 10 até mais de 20 robôs operando em locais únicos, como o Hotel Around Pyeongchang, até uma frota mista de 8 robôs de 6 tipos diferentes em instalações como o Shangri-La's Trader Hotel, tornando-o o primeiro hotel inteligente do mundo a contar tanto com robôs humanóides quanto com robôs de serviço, a KEENON oferece eficiência comprovada em sistemas com múltiplos robôs.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2641853/KEENON_Robotics_Logo.jpg

FONTE KEENON Robotics Co., Ltd.