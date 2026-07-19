KEENON, líder mundial en envíos de robots de servicio comercial, pone a trabajar a humanoides en la WAIC 2026

SHANGHÁI, 18 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En la WAIC 2026, KEENON Robotics reúne a robots humanoides y robots de servicio especializados en el mismo escenario, no como conceptos que compiten entre sí, sino como formas complementarias de inteligencia incorporada que funcionan en flujos de trabajo de servicios comerciales completos.

De acuerdo con IDC, KEENON ocupó el primer puesto a nivel mundial en envíos de robots de servicio comercial en 2025, al tiempo que mantuvo su liderazgo en el mercado global de robots de reparto. IDC también prevé que la industria avance hacia un futuro más diversificado y multiforme, en el que usarán distintos tipos de robots según las necesidades de tareas y entornos específicos. KEENON fue la primera en proponer dicha estrategia y la exposición de la WAIC hace realidad esa tendencia.

En el stand, el nuevo escenario de lavandería de hotel demuestra este enfoque de la manera más clara. Los robots humanoides realizan tareas operativas como cargar y operar lavadoras, recoger la ropa limpia y doblar prendas, mientras que el DINERBOT T9 apoya el flujo de trabajo de entrega en general. En conjunto, demuestran cómo los robots humanoides y los especializados pueden repartirse las responsabilidades y colaborar dentro de la operación real de un hotel.

Más allá del flujo de trabajo hotelero, KEENON aplica el mismo enfoque basado en roles a los servicios de alimentación y venta minorista. Basándose en años de conocimientos del cliente en restaurantes y tiendas, XMAN-R1 se encarga de tareas de atención al público que combinan la interacción con la manipulación de objetos, desde la preparación de bebidas con café NOWWA hasta responder a las peticiones de los clientes en establecimientos de postres y tiendas. En lugar de presentar demostraciones aisladas, estos escenarios muestran cómo KEENON está extendiendo flujos de trabajo de servicios comerciales comprobados a nuevas capacidades humanoides, con cada tarea realizada de forma autónoma y sin teleoperación.

Mediante su estrategia de "humanoide de uso general + robot de servicio especializado", KEENON está construyendo un camino práctico para la inteligencia incorporada: los humanoides asumen tareas flexibles de operación e interacción, mientras que los robots especializados continúan encargándose de la entrega y la limpieza de alta frecuencia. En la WAIC 2026, KEENON no solo exhibe más formas de robots, sino también un modelo más completo para su implementación comercial.

Con más de 100.000 robots de servicio desplegados en todo el mundo, en más de 70 países y regiones, KEENON ha sido reconocida por marcas de renombre mundial en diversos sectores y se ha implementado ampliamente en marcas importantes como Burger King, Buffalo Wild Wings, Hilton, BMW, Lego, etc. Desde 10 hasta más de 20 robots que operan en un solo lugar como el Hotel Around Pyeongchang hasta una flota mixta de 8 robots de 6 tipos diferentes en instalaciones como el Shangri-La's Trader Hotel --lo que lo convierte en el primer hotel inteligente del mundo con robots humanoides y de servicio--, KEENON ofrece una eficiencia comprobada en el uso de múltiples robots.

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FUENTE KEENON Robotics Co., Ltd.