Peneraju Penghantaran Robot Perkhidmatan Komersial Global KEENON Perkenal Operasi Robot Humanoid di WAIC 2026

SHANGHAI, 19 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Di WAIC 2026, KEENON Robotics memperkenalkan robot humanoid dan robot perkhidmatan khusus ke pentas yang sama—bukan sebagai konsep yang bersaing, tetapi sebagai bentuk pelengkap kecerdasan terkandung yang menjalankan operasinya merentasi keseluruhan aliran kerja perkhidmatan komersial.

(PRNewsfoto/KEENON Robotics Co., Ltd.)

Menurut IDC, KEENON menduduki tempat pertama di seluruh dunia bagi penghantaran robot perkhidmatan komersial pada tahun 2025, di samping mengekalkan kedudukan kepimpinannya dalam pasaran robot penghantaran global. IDC turut melihat industri ini bergerak ke arah masa depan yang lebih terpelbagai dan berbilang bentuk, apabila jenis robot yang berbeza digunakan mengikut keperluan tugasan dan persekitaran tertentu. KEENON merupakan syarikat pertama yang mengemukakan strategi sedemikian dan pamerannya di WAIC memperkenalkan trend tersebut.

Di reruai, senario dobi hotel yang baru diperkenalkan memperlihatkan pendekatan ini dengan cara yang paling jelas. Robot humanoid menyelesaikan tugas operasi seperti memasukkan pakaian ke dalam mesin basuh dan mengendalikannya, mengambil pakaian yang telah siap dicuci serta melipat pakaian, manakala DINERBOT T9 menyokong aliran kerja penghantaran yang lebih luas. Bersama-sama, kedua-duanya menunjukkan bagaimana robot humanoid dan robot khusus dapat membahagikan tanggungjawab serta bekerjasama dalam operasi hotel sebenar.

Selain aliran kerja hotel, KEENON mengaplikasikan pendekatan berasaskan peranan yang sama dalam perkhidmatan makanan dan peruncitan. Berbekalkan pemahaman mengenai pelanggan selama bertahun-tahun daripada restoran dan kedai, XMAN-R1 mengambil alih tugas di bahagian hadapan premis yang menggabungkan interaksi dengan pengendalian objek—daripada menyediakan minuman menerusi NOWWA Coffee hinggalah memenuhi permintaan pelanggan dalam persekitaran pencuci mulut dan peruncitan. Bukan sekadar mempamerkan demonstrasi berasingan, senario-senario ini menunjukkan bagaimana KEENON memperluas aliran kerja perkhidmatan komersial yang terbukti kepada keupayaan humanoid baharu, dengan setiap tugasan dilaksanakan secara autonomi dan tanpa teleoperasi.

Melalui strategi "robot humanoid serba guna + robot perkhidmatan khusus", KEENON membina laluan yang praktikal untuk kecerdasan terkandung: robot humanoid melaksanakan tugasan operasi dan interaksi yang fleksibel, manakala robot khusus terus mengendalikan tugas penghantaran dan pembersihan dengan kekerapan tinggi. Di WAIC 2026, KEENON bukan sekadar mempamerkan lebih banyak bentuk robot, malah memperkenalkan model yang lebih lengkap untuk penggunaan komersial.

Dengan lebih daripada 100,000 robot perkhidmatan digunakan di seluruh dunia merentasi lebih 70 negara dan wilayah, KEENON diiktiraf oleh jenama-jenama terkemuka global dalam pelbagai sektor serta digunakan secara meluas oleh jenama-jenama utama seperti Burger King, Buffalo Wild Wings, Hilton, BMW, Lego dan sebagainya. Daripada 10 hingga lebih 20 robot beroperasi di satu lokasi seperti Hotel Around Pyeongchang, hinggalah sekumpulan 8 robot bercampur-campur daripada 6 jenis robot di kemudahan seperti Shangri-La's Trader Hotel, pencapaian ini menjadikannya hotel pintar pertama di dunia yang menggunakan robot humanoid dan juga robot perkhidmatan dan KEENON berjaya menyampaikan kecekapan berbilang robot yang terbukti.

SOURCE KEENON Robotics Co., Ltd.