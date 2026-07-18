KEENON, leader mondial des livraisons de robots commerciaux, met ses robots humanoïdes à l'œuvre lors du WAIC 2026

SHANGHAI, 19 juillet 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de WAIC 2026, KEENON Robotics réunit sur une même scène des robots humanoïdes et des robots de service spécialisés — non pas en tant que concepts concurrents, mais en tant que formes complémentaires d'intelligence incarnée intervenant dans l'ensemble des processus de services commerciaux.

Selon IDC, KEENON s'est classée en tête au niveau mondial en termes de livraisons de robots de service commerciaux en 2025, tout en maintenant sa position de leader sur le marché mondial des robots de livraison. IDC estime également que le secteur s'oriente vers un avenir plus diversifié et multiforme, dans lequel différents types de robots sont déployés en fonction des besoins liés à des tâches et à des environnements spécifiques. KEENON a été le premier à suggérer une telle stratégie et le salon WAIC est l'occasion d'illustrer cette tendance.

Sur le stand, le scénario consacré à la blanchisserie d'hôtel, récemment présenté, démontre parfaitement cette approche. Les robots humanoïdes effectuent des tâches opérationnelles telles que le chargement et l'utilisation des machines à laver, le retrait du linge propre et le pliage des vêtements, tandis que le DINERBOT T9 s'occupe de l'ensemble du processus de livraison. Ensemble, ils montrent comment des robots humanoïdes et des robots spécialisés peuvent se répartir les tâches et collaborer dans le cadre d'un véritable hôtel.

En dehors des processus opérationnels hôteliers, KEENON applique la même approche fondée sur les rôles aux secteurs de la restauration et de la vente au détail. S'appuyant sur des années d'expérience acquise auprès de clients dans le secteur de la restauration et du commerce de détail, le XMAN-R1 prend en charge des tâches en salle qui allient interaction avec les clients et la manipulation d'objets, qu'il s'agisse de préparer des boissons avec NOWWA Coffee ou de répondre aux demandes des clients dans des contextes tels que la pâtisserie ou la vente au détail. Plutôt que de présenter des démonstrations isolées, ces scénarios montrent comment KEENON introduit des processus opérationnels commerciaux éprouvés dans de nouvelles capacités humanoïdes, chaque tâche étant exécutée de manière autonome et sans téléopération.

Grâce à sa stratégie axée sur « un robot humanoïde polyvalent associé à un robot de service spécialisé », KEENON ouvre la voie à l'intelligence incarnée : les humanoïdes se chargent des tâches nécessitant une grande souplesse d'exécution et d'interaction, tandis que les robots spécialisés assurent les livraisons et le nettoyage à cadence élevée. Lors de WAIC 2026, KEENON présente non seulement de nouveaux modèles de robots, mais aussi un modèle plus complet en vue d'un déploiement commercial.

Avec plus de 100 000 robots de service déployés dans le monde entier, dans plus de 70 pays et régions, KEENON a été reconnu par des marques de renommée mondiale issues de divers secteurs et est largement utilisé par de grandes enseignes telles que Burger King, Buffalo Wild Wings, Hilton, BMW, Lego, etc. Qu'il s'agisse de 10 à plus de 20 robots opérant dans des établissements uniques tels que l'hôtel Around Pyeongchang, ou d'une flotte mixte de 8 robots répartis en 6 types différents dans des établissements comme le Shangri-La's Trader Hotel – qui est ainsi le premier hôtel intelligent au monde à disposer à la fois de robots humanoïdes et de robots de service –, KEENON offre une efficacité éprouvée en matière de gestion multi-robots.

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