全球商用服務機器人出貨量頭部企業擎朗智能攜人形機器人亮相2026世界人工智能大會

展台推出全新酒店洗衣場景方案，直觀展現上述協同模式：人形機器人完成洗衣機投放、設備操作、取乾淨衣物、衣物折疊等實操工作，DINERBOT T9機器人則承接全流程配送工作。二者搭配，完整還原人形機器人與專用機器人分工協作的真實酒店運營流程。

除酒店場景外，擎朗智能將這套分崗協作方案同步落地餐飲、零售服務賽道。依托多年餐飲、門店客戶服務經驗，XMAN-R1承擔前廳交互+物件操作復合類工作：既可與挪瓦咖啡聯動製作飲品，也能在甜品店、零售門店響應顧客各類需求。本次展示並非單一設備獨立演示，而是通過多場景呈現擎朗智能如何將成熟商用服務流程與人形機器人全新能力相融合。所有操作均由機器人自主完成，無需遠程操控。

依托「通用人形機器人+專用服務機器人」戰略，擎朗智能為具身智能打造落地路徑：人形機器人負責靈活操作、人機交互工作，專用機器人持續承接高頻次配送、清潔任務。本屆WAIC大會上，擎朗智能不僅展出多款全新機器人產品，更帶來一套完整的機器人商用部署方案。

擎朗智能已有超10萬台服務機器人落地全球70多個國家和地區，並獲得各行各業國際知名品牌的認可，產品廣泛應用於漢堡王、Buffalo Wild Wings、希爾頓(Hilton)、寶馬(BMW)、樂高(Lego)等各大品牌。從Hotel Around Pyeongchang單店部署10至20餘台機器人，到香格里拉Trader Hotel搭載6類共8台混合機器人組——該酒店也是全球首家同時投用人形機器人與服務機器人的智慧酒店，擎朗智能憑借成熟的多機型協同方案，持續為客戶提升運營效率。

SOURCE KEENON Robotics Co., Ltd.