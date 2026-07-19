KEENON ผู้นำระดับโลกด้านยอดจัดส่งหุ่นยนต์บริการเชิงพาณิชย์ ยกทัพฮิวแมนนอยด์โชว์ศักยภาพการทำงานจริงในงาน WAIC 2026
News provided byKEENON Robotics Co., Ltd.
19 Jul, 2026, 09:07 CST
เซี่ยงไฮ้, 19 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในงาน WAIC 2026 บริษัท KEENON Robotics นำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์บริการเฉพาะทางมาร่วมจัดแสดงบนเวทีเดียวกัน โดยนวัตกรรมทั้งสองนี้ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อแข่งขันกัน แต่เป็นการผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ (embodied intelligence) ที่ช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในธุรกิจบริการเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร
รายงานจาก IDC ยกให้ KEENON ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของโลกด้านยอดจัดส่งหุ่นยนต์บริการเชิงพาณิชย์ในปี 2568 พร้อมทั้งตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดหุ่นยนต์ส่งของระดับโลก ทั้งนี้ IDC มองว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังขับเคลื่อนไปสู่ยุคแห่งความหลากหลาย โดยจะมีการพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบที่ต่างกันออกไป เพื่อให้เลือกใช้งานหุ่นยนต์แต่ละประเภทให้ตอบโจทย์ความต้องการของงานและสภาพแวดล้อมได้อย่างตรงจุด ซึ่ง KEENON ถือเป็นผู้ริเริ่มนำเสนอกลยุทธ์ดังกล่าว และการจัดแสดงในงาน WAIC ครั้งนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแนวคิดนั้นอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับไฮไลต์ภายในบูธที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าวได้อย่างชัดเจนที่สุด คือการจำลองระบบงานซักรีดของโรงแรม โดยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รับหน้าที่ในส่วนปฏิบัติการ เช่น การนำผ้าเข้าเครื่องและสั่งการเครื่องซักผ้า นำผ้าสะอาดออกจากเครื่อง รวมถึงการพับผ้า ในขณะที่หุ่นยนต์รุ่น DINERBOT T9 จะเข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดส่งในภาพรวม การทำงานร่วมกันนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์บริการเฉพาะทางนั้น สามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานจริงของธุรกิจโรงแรม
นอกเหนือจากระบบการทำงานในธุรกิจโรงแรมแล้ว KEENON ยังนำแนวคิดการแบ่งบทบาทหน้าที่นี้ไปใช้กับธุรกิจอาหารและค้าปลีกเช่นเดียวกัน โดยนำความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและร้านค้า มาพัฒนาหุ่นยนต์รุ่น XMAN-R1 ซึ่งเข้ามาจัดการงานส่วนหน้าที่ผสานทั้งการโต้ตอบกับลูกค้าและการหยิบจับสิ่งของเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การปรุงเครื่องดื่มร่วมกับ NOWWA Coffee ไปจนถึงการให้บริการตามคำขอของลูกค้าในร้านขนมหวานและร้านค้าปลีก ซึ่งการจำลองสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เพียงการสาธิตเทคโนโลยีแบบแยกส่วน แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่า KEENON กำลังต่อยอดกระบวนการทำงานในธุรกิจบริการเชิงพาณิชย์ที่ประสบความสำเร็จและใช้งานได้จริงอยู่แล้ว ไปสู่ขีดความสามารถใหม่ ๆ ของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ โดยทุกขั้นตอนสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้มนุษย์ควบคุมระยะไกล
KEENON อาศัยกลยุทธ์ "หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อเนกประสงค์ + หุ่นยนต์บริการเฉพาะทาง" เพื่อปูทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพมาใช้จริงในภาคธุรกิจ โดยมอบหมายให้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รับหน้าที่ในส่วนงานปฏิบัติการที่มีความยืดหยุ่นสูงและงานที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ในขณะที่หุ่นยนต์เฉพาะทางยังคงทำหน้าที่หลักในงานที่มีความถี่สูงอย่างการจัดส่งและการทำความสะอาด ซึ่งการร่วมงาน WAIC 2026 ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ KEENON ได้เผยโฉมหุ่นยนต์ในรูปลักษณ์ที่หลากหลายขึ้น ทั้งยังนำเสนอโมเดลการทำงานที่ครบวงจรและพร้อมตอบโจทย์การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วย
KEENON จัดส่งหุ่นยนต์บริการไปแล้วกว่า 100,000 ตัว ในกว่า 70 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก จนได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรใหญ่ ๆ อาทิ Burger King, Buffalo Wild Wings, Hilton, BMW และ Lego เป็นต้น KEENON เดินระบบหุ่นยนต์หลายรูปแบบ ทั้ง 10 ตัวไปจนถึงมากกว่า 20 ตัวในสถานที่เดียว เช่นที่ Hotel Around Pyeongchang นอกจากนี้ยังบริหารจัดการฝูงหุ่นยนต์แบบผสมผสานจำนวน 8 ตัว ครอบคลุม 6 ประเภท ณ โรงแรม Trader Hotel ในเครือ Shangri-La ขึ้นแท่นโรงแรมอัจฉริยะแห่งแรกของโลกที่มีการนำทั้งหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และหุ่นยนต์บริการมาทำงานร่วมกัน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งยืนยันศักยภาพของ KEENON ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ
SOURCE KEENON Robotics Co., Ltd.
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