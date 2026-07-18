KEENON, líder mundial en envíos de robots de servicio comercial, pone a trabajar a humanoides en WAIC 2026

SHANGHAI, 19 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En WAIC 2026, KEENON Robotics reúne a robots humanoides y robots de servicio especializados en un mismo escenario, no como conceptos que compiten entre sí, sino como formas complementarias de inteligencia incorporada que funcionan en flujos de trabajo de servicios comerciales completos.

Según IDC, KEENON ocupó el primer lugar mundial en envíos de robots de servicio comercial en 2025, manteniendo su liderazgo en el mercado global de robots de reparto. IDC también prevé que la industria avance hacia un futuro más diversificado y multimodal, donde se implementen diferentes tipos de robots según las necesidades de tareas y entornos específicos. KEENON fue pionera en proponer esta estrategia, y la exhibición en WAIC materializa esta tendencia.

En el stand, el nuevo escenario de lavandería de hotel demuestra este enfoque con mayor claridad. Los robots humanoides realizan tareas operativas como cargar y operar lavadoras, recoger la ropa limpia y doblar prendas, mientras que el DINERBOT T9 apoya el flujo de trabajo de reparto general. Juntos, muestran cómo los robots humanoides y especializados pueden dividir responsabilidades y colaborar en una operación hotelera real.

Más allá del flujo de trabajo de un hotel, KEENON aplica el mismo enfoque basado en roles al servicio de alimentos y comercio minorista. Gracias a años de conocimiento del cliente en restaurantes y tiendas, XMAN-R1 se encarga de tareas de atención al cliente que combinan la interacción con la manipulación de objetos, desde la preparación de bebidas con NOWWA Coffee hasta la atención a las solicitudes de los clientes en postres y comercios. En lugar de presentar demostraciones aisladas, estos escenarios muestran cómo KEENON está extendiendo flujos de trabajo de servicio comercial probados a nuevas capacidades humanoides, con cada tarea realizada de forma autónoma y sin teleoperación.

Mediante su estrategia de "humanoide de propósito general + robot de servicio especializado", KEENON está construyendo un camino práctico para la inteligencia integrada: los humanoides asumen tareas flexibles de operación e interacción, mientras que los robots especializados continúan gestionando la entrega y la limpieza de alta frecuencia. En WAIC 2026, KEENON muestra no solo más formas de robots, sino un modelo más completo para su implementación comercial.

Con más de 100.000 robots de servicio desplegados en todo el mundo, en más de 70 países y regiones, KEENON ha sido reconocida por marcas de renombre mundial en diversos sectores y se ha implementado ampliamente en marcas importantes como Burger King, Buffalo Wild Wings, Hilton, BMW, Lego, etc. Desde 10 a más de 20 robots operando en un solo lugar, como el Hotel Around Pyeongchang, hasta una flota mixta de 8 robots de 6 tipos diferentes en instalaciones como el Shangri-La's Trader Hotel, convirtiéndolo en el primer hotel inteligente del mundo con robots humanoides y de servicio, KEENON ofrece una eficiencia multirobot comprobada.

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