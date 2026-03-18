A KuCoin lança as primeiras ativações em Tomorrowland Winter sob parceria global, levando a experiência "Guiada para o Futuro" aos Alpes

De experiências imersivas alpinas aos "12 Guardiões KuCoin", a presença no festival dá vida à filosofia da marca KuCoin ao tornar a confiança visível para uma comunidade global de música.

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, plataforma global líder em criptomoedas baseada na confiança, anunciou hoje o lançamento de suas ativações imersivas presenciais para o Tomorrowland Winter 2026, marcando a primeira grande experiência em festival sob sua parceria global com o Tomorrowland.

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O Tomorrowland Winter acontecerá de 21 a 28 de março de 2026 no renomado resort alpino de Alpe d'Huez, recebendo mais de 24.000 visitantes, em média, por dia durante uma semana de celebração da música eletrônica. O festival contará com artistas de renome internacional, incluindo Steve Aoki, Steve Angello, Lost Frequencies e Dimitri Vegas. Faltando uma semana para a abertura do festival, a KuCoin levará sua campanha "Guiados para o Futuro" aos Alpes Franceses por meio de uma série de experiências projetadas para conectar música, cultura e inovação digital.

Com base na parceria global previamente anunciada entre a KuCoin e o Tomorrowland para 2026–2028, as próximas ativações refletem um alinhamento mais profundo entre a cultura musical global e o ecossistema em evolução de ativos digitais – ambos fundamentados nos princípios de comunidade, criatividade e confiança.

Ao comentar a colaboração, BC Wong, CEO da KuCoin, destacou o espírito comunitário compartilhado por trás da parceria. "A confiança é a base de toda comunidade próspera", afirmou BC. "Tomorrowland construiu uma das comunidades globais mais vibrantes por meio da música e da criatividade. Na KuCoin, acreditamos que o futuro das finanças digitais deve ser construído com base nos mesmos princípios de abertura, colaboração e confiança. Nossa presença no Tomorrowland Winter reflete nosso compromisso em conectar tecnologia com cultura e capacitar comunidades globais."

Como parte de sua campanha no Tomorrowland Winter, a KuCoin apresentará três experiências imersivas no festival ao longo da montanha, transformando a confiança em uma experiência visível e compartilhada para a comunidade global de Tomorrowland.

Siga o brilho verde: os 12 Guardiões KuCoin

No centro da presença do festival da KuCoin estão os 12 Guardiões KuCoin, inspirados nos icônicos guias do festival Tomorrowland.

Compostos por seis artistas e seis músicos de banda de metais, os Guardiões circularão por toda a área do festival, animando o público e guiando os participantes até as experiências KuCoin pela montanha.

No universo Tomorrowland, os Guardiões são amplamente reconhecidos como ajudantes confiáveis dos frequentadores do festival. Ao dar vida a esse papel por meio de performances inspiradas na KuCoin, a empresa transforma a ideia abstrata de confiança em uma presença viva dentro da comunidade do festival.

Som nas encostas: sessões diurnas na montanha

Durante o dia, a KuCoin realizará sua principal ativação alpina ao lado do palco Frozen Lotus, no La Folie Douce, um dos centros sociais mais vibrantes das pistas de esqui.

Funcionando diariamente das 12h às 16h30, o espaço contará com apresentações de DJs e uma animada atmosfera de après-ski, criando um ponto de encontro natural para a comunidade internacional do Tomorrowland.

Imersão após o anoitecer: Base Point na área principal do festival

À noite, a KuCoin realizará o KuCoin Base Point na área principal do festival, aberto das 19h até a meia-noite durante todo o evento.

A experiência contará com uma instalação imersiva com visuais dinâmicos em verde com rastreamento de movimento, criando momentos interativos para fotos e vídeos, projetados para capturar a energia do festival enquanto dão vida à identidade da marca KuCoin.

Ao longo das últimas duas décadas, o Tomorrowland se tornou um dos festivais de música mais influentes do mundo, reunindo centenas de milhares de fãs a cada ano e alcançando milhões de pessoas por meio de transmissões globais e experiências digitais. Sua edição de inverno, nos Alpes Franceses, combina música, viagem e cultura em um ambiente alpino único que atrai uma comunidade internacional de fãs.

Ao colaborar com uma plataforma cultural globalmente reconhecida como o Tomorrowland, a KuCoin continua expandindo sua presença para além do setor de criptomoedas, conectando a inovação digital a públicos globais por meio de experiências culturais compartilhadas. Por meio da música, da cultura e de narrativas imersivas, a presença da KuCoin no Tomorrowland Winter reflete sua visão mais ampla de construir um ecossistema digital global no qual a confiança conecta comunidades além das fronteiras e impulsiona o futuro das finanças digitais.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma das principais plataformas globais de criptomoedas, com a confiança de mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços inovadores de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação à vista e de futuros, administração de patrimônio institucional e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e pela Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, reforçando seu compromisso com segurança de alto nível. Com o registro AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob o CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e de confiança.

Saiba mais: www.kucoin.com

Sobre o Tomorrowland

O Tomorrowland foi fundado há 20 anos pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers e permanece um negócio familiar, impulsionado por uma equipe criativa e apaixonada. Ao longo dos anos, o Tomorrowland evoluiu para uma marca global de entretenimento. O grupo WEAREONE.world é composto por várias unidades de negócios, incluindo Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products e Fiction. Hoje, mais de 350 membros apaixonados da equipe criam magia a partir da sede em Antuérpia (Bélgica), bem como de escritórios locais no Brasil, na França e em Ibiza.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935574/1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin