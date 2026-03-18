KuCoin Luncurkan Program Aktivasi Perdana di Tomorrowland Winter Sebagai Bagian dari Kemitraan Global, Hadirkan "Guided into the Future" di Pegunungan Alpen

Tomorrowland Winter berlangsung pada 21–28 Maret 2026 di resor pegunungan Alpen terkenal Alpe d'Huez, dengan rata-rata lebih dari 24.000 pengunjung per hari selama satu minggu perayaan musik elektronik. Festival ini akan menghadirkan artis internasional ternama seperti Steve Aoki, Steve Angello, Lost Frequencies, dan Dimitri Vegas. Satu minggu menjelang pembukaan festival ini, KuCoin menghadirkan program "Guided into the Future" di Pegunungan Alpen Prancis melalui serangkaian aktivitas yang menghubungkan musik, budaya, dan inovasi digital.

Melanjutkan kemitraan global KuCoin dengan Tomorrowland pada periode 2026–2028 yang telah diumumkan sebelumnya, berbagai program aktivasi ini mencerminkan keterkaitan antara budaya musik global dan ekosistem aset digital yang terus berkembang—keduanya berakar pada prinsip komunitas, kreativitas, dan kepercayaan.

Menanggapi kolaborasi ini, BC Wong, CEO, KuCoin, menekankan semangat komunitas yang menjadi dasar kemitraan tersebut. "Kepercayaan merupakan fondasi dari setiap komunitas yang berkembang," ujar Wong. "Tomorrowland telah membangun salah satu komunitas global paling dinamis melalui musik dan kreativitas. Di KuCoin, kami percaya bahwa masa depan keuangan digital harus dibangun dengan prinsip yang sama: keterbukaan, kolaborasi, dan kepercayaan. Kehadiran kami di Tomorrowland Winter mencerminkan komitmen untuk menghubungkan teknologi dengan budaya, serta memberdayakan komunitas global."

Sebagai bagian dari Tomorrowland Winter, KuCoin menghadirkan tiga pengalaman festival imersif di berbagai titik pegunungan, mengubah konsep kepercayaan menjadi pengalaman nyata yang melibatkan komunitas global Tomorrowland.

Ikuti Cahaya Hijau: 12 KuCoin Guardians

Di pusat kehadiran KuCoin dalam festival ini adalah 12 KuCoin Guardians, terinspirasi dari pemandu ikonik Tomorrowland.

Terdiri atas enam penampil dan enam musisi brass band, 12 Guardians akan bergerak di seluruh area festival, menghidupkan suasana dan mengarahkan pengunjung menuju berbagai pengalaman KuCoin di seluruh area pegunungan.

Dalam dunia Tomorrowland, Guardians dikenal sebagai sosok pemandu bagi para pengunjung. Dengan menghadirkan peran ini melalui pertunjukan khas KuCoin, konsep kepercayaan beralih menjadi kehadiran nyata di tengah komunitas festival.

Suara di Lereng: Sesi Siang Hari di Pegunungan

Pada siang hari, KuCoin akan menggelar program aktivasi utama di area pegunungan, tepat di samping panggung Frozen Lotus di La Folie Douce, salah satu pusat yang paling ramai di lereng ski.

Berlangsung setiap hari dari pukul 12.00 hingga 16.30, area ini akan menghadirkan penampilan DJ dan suasana après-ski yang meriah, menjadi tempat berkumpul bagi komunitas internasional Tomorrowland.

Pengalaman Imersif di Malam Hari: Titik Kegiatan di Area Festival Utama

Pada malam hari, KuCoin akan menghadirkan KuCoin Base Point di area utama festival, dibuka dari pukul 19.00 hingga tengah malam sepanjang festival.

Pengalaman ini akan menampilkan instalasi imersif dengan pertunjukan visual menarik berbasiskan pelacakan gerakan berwarna hijau sehingga menciptakan momen interaktif untuk foto dan video yang menangkap energi festival sekaligus menampilkan identitas merek KuCoin.

Selama dua dekade terakhir, Tomorrowland telah berkembang menjadi salah satu festival musik yang paling berpengaruh di dunia, menghadirkan ratusan ribu pengunjung setiap tahun, serta menjangkau jutaan lainnya melalui tayangan global dan pengalaman digital. Edisi musim dinginnya di Pegunungan Alpen Prancis memadukan musik, perjalanan, dan budaya dalam suasana festival unik yang menarik komunitas global.

Melalui kolaborasi dengan platform budaya global seperti Tomorrowland, KuCoin terus memperluas kehadirannya di luar industri kripto—menghubungkan inovasi digital dengan audiens global melalui pengalaman budaya bersama. Melalui musik, budaya, dan storytelling imersif, kehadiran KuCoin di Tomorrowland Winter mencerminkan visinya dalam membangun ekosistem digital global di mana kepercayaan menghubungkan komunitas lintas negara dan mendorong masa depan keuangan digital.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Platform ini menyediakan layanan aset digital yang inovatif dan memenuhi regulasi, termasuk akses ke lebih dari 1.000 token, spot trading, dan futures trading, institutional wealth management, serta dompet Web3.

Selain pengakuan dari Forbes dan Hurun, KuCoin meraih sertifikasi SOC 2 Type II dan ISO 27001:2022, sebagai bukti dari komitmen terhadap standar keamanan tingkat tinggi. Dengan registrasi AUSTRAC di Australia dan lisensi MiCA di Austria, KuCoin terus memperluas kepatuhan regulasi di berbagai wilayah di bawah kepemimpinan CEO BC Wong, guna membangun ekosistem aset digital yang andal dan tepercaya.

Tentang Tomorrowland

Tomorrowland didirikan 20 tahun lalu oleh dua bersaudara asal Belgia, Manu dan Michiel Beers, dan hingga kini tetap menjadi bisnis milik keluarga yang digerakkan oleh tim kreatif yang penuh semangat. Seiring waktu, Tomorrowland berkembang menjadi merek hiburan global. Grup WEAREONE.world mencakup berbagai unit bisnis seperti Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products, dan Fiction. Saat ini, lebih dari 350 anggota tim bekerja dari kantor pusat di Antwerp (Belgia) serta kantor lokal di Brasil, Prancis, dan Ibiza untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa.

