Alps में "Guided into the Future" को लाते हुए, KuCoin ने वैश्विक साझेदारी के तहत Tomorrowland Winter के पहले कार्यक्रम की शुरुआत की

मनमोहक अल्पाइन अनुभवों से लेकर "12 KuCoin Guardians" तक, प्रस्तुत किए जाने वाला समारोह वैश्विक संगीत समुदाय के लिए विश्वास को स्पष्ट बनाते हुए KuCoin के ब्रांड सिद्धांत को जीवंत बनाता है।

प्रोविडेन्सियल्स, तुर्क और कैकोस द्वीप समूह, 18 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, विश्वास पर आधारित एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, ने आज Tomorrowland Winter 2026 के लिए अपने मनमोहक ऑन-साइट एक्टिवेशन के शुरु होने की घोषणा की, जो Tomorrowland के साथ उसकी वैश्विक साझेदारी के तहत पहला बड़ा समारोह अनुभव है।

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इलेक्ट्रॉनिक संगीत के एक सप्ताह तक चलने वाले समारोह के लिए औसतन प्रतिदिन 24,000 से अधिक आगंतुकों का स्वागत करते हुए, Tomorrowland Winter का आयोजन 21-28 मार्च, 2026 को प्रसिद्ध अल्पाइन रिसॉर्ट Alpe d'Huez में किया जाएगा। इस समारोह में Steve Aoki, Steve Angello, Lost Frequencies, और Dimitri Vegas सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशंसित कलाकार शामिल होंगे। समारोह शुरू होने से एक सप्ताह पहले, KuCoin अपने "Guided into the Future" अभियान को French Alps में एक श्रृंखला के माध्यम से संगीत, संस्कृति और डिजिटल नवाचार को जोड़ने के लिए डिज़ाइन किए गए अनुभवों को लेकर आएगा।

KuCoin द्वारा पहले घोषित Tomorrowland के साथ 2026-2028 की वैश्विक साझेदारी के आधार पर, आगामी गतिविधियाँ वैश्विक संगीत संस्कृति और विकासशील डिजिटल परिसंपत्ति इकोसिस्टम के बीच एक गहरे सामंजस्य को दर्शाएंगी - ये दोनों ही समुदाय, रचनात्मकता और विश्वास के सिद्धांतों में निहित हैं।

इस सहयोग पर विचार करते हुए, KuCoin के CEO, BC Wong, ने साझेदारी के पीछे मौजूद साझा सामुदायिक भावना पर बल दिया। "विश्वास प्रत्येक समृद्ध समुदाय की बुनियाद है," BC ने कहा। "Tomorrowland ने संगीत और रचनात्मकता के माध्यम से विश्व के सबसे जीवंत समुदायों में से एक का निर्माण किया है। KuCoin में, हम मानते हैं कि डिजिटल वित्त का भविष्य खुलेपन, सहयोग और विश्वास के समान सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। Tomorrowland Winter में हमारी उपस्थिति टेक्नोलॉजी को संस्कृति से जोड़ने और वैश्विक समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

Tomorrowland Winter में अपने अभियान के भाग के रूप में, वैश्विक Tomorrowland समुदाय के लिए विश्वास को एक दृश्यमान और साझा अनुभव में बदलते हुए KuCoin पूरे पहाड़ पर तीन आकर्षक समारोह अनुभव प्रस्तुत करेगा।

Follow the Green Glow: The 12 KuCoin Guardians

KuCoin की समारोह में उपस्थिति का मुख्य आकर्षण Tomorrowland के प्रतिष्ठित फेस्टिवल गाइडों से प्रेरित 12 KuCoin Guardians हैं।

भीड़ में जोश भरते और उपस्थित लोगों को पूरे पहाड़ पर KuCoin के अनुभवों की ओर राह दिखाते हुए, छह कलाकारों और छह ब्रास-बैंड संगीतकारों से मिलकर बना Guardians, पूरे समारोह स्थल पर घूमेगा।

Tomorrowland की दुनिया में, Guardians को व्यापक रूप से समारोह में भाग लेने वालों के लिए विश्वसनीय सहायकों के रूप में पहचाना जाता है। KuCoin-प्रेरित प्रदर्शनों के माध्यम से इस भूमिका को जीवंत बनाकर, KuCoin विश्वास के अमूर्त विचार को समारोह समुदाय के भीतर एक जीवंत उपस्थिति में बदल देता है।

Sound on the Slopes: Day Time Mountain Sessions

दिन के समय, KuCoin अपना प्राथमिक अल्पाइन कार्यक्रम स्की ढलानों पर सबसे जीवंत सामाजिक केंद्रों में से एक La Folie Douce में Frozen Lotus स्टेज के पास आयोजित करेगा।

यह स्थान, अंतरराष्ट्रीय Tomorrowland समुदाय के लिए एक स्वाभाविक मिलन स्थल का निर्माण करते हुए, प्रतिदिन दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुला रहेगा और इसमें DJ की प्रस्तुतियां और एक जीवंत आफ्टर-स्की माहौल का सृजन करेगा।

Immersive After Dark: Base Point in the Main Festival Area

समारोह के दौरान शाम को 7:00 बजे से आधी रात तक खुले रहने वाले Main Festival Area में KuCoin द्वारा KuCoin Base Point की मेजबानी की जाएगी।

इस अनुभव में गतिशील हरे रंग के मोशन-ट्रैकिंग विज़ुअल्स के साथ समारोह की ऊर्जा को कैप्चर करने के साथ-साथ KuCoin की ब्रांड पहचान को जीवंत करने के लिए डिज़ाइन किए गए संवादात्मक फोटो और वीडियो क्षणों का सृजन करते हुए एक मनमोहक प्रस्तुति भी प्रस्तुत की जाएगी।

पिछले दो दशकों में, प्रति वर्ष सैकड़ों हजारों प्रशंसकों को एक साथ लाते और वैश्विक प्रसारण और डिजिटल अनुभवों के माध्यम से अन्य कई मिलियन लोगों तक पहुंचते हुए, Tomorrowland विश्व के सबसे प्रभावशाली संगीत समारोहों में से एक बन गया है। French Alps में आयोजित होने वाला इसका शीतकालीन संस्करण संगीत, यात्रा और संस्कृति को एक अद्वितीय अल्पाइन समारोह के माहौल में समाहित करता है, जो प्रशंसकों के एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आकर्षित करता है।

Tomorrowland जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक मंच के साथ सहयोग करके, साझा सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से डिजिटल नवाचार को वैश्विक दर्शकों से जोड़ते हुए, KuCoin क्रिप्टो उद्योग के अतिरिक्त अपनी उपस्थिति का विस्तार करता रहता है। संगीत, संस्कृति और आकर्षक कहानी सुनाने के माध्यम से, Tomorrowland Winter में KuCoin की उपस्थिति उसके एक वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां विश्वास सीमाओं से आगे समुदायों को जोड़ता है और डिजिटल वित्त के भविष्य को सशक्त बनाता है।

KuCoin का परिचय

2017 में स्थापित, KuCoin एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिस पर 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता भरोसा करते हैं। यह प्लेटफॉर्म नवप्रवर्तनशील डिजिटल-संपत्ति सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें 1,000 से अधिक सूचीबद्ध टोकन, स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, संस्थागत धन प्रबंधन और एक Web3 वॉलेट तक पहुंच शामिल हैं।

Forbes और Hurun द्वारा मान्यता प्राप्त, KuCoin के पास शीर्ष स्तरीय सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने वाले SOC 2 Type II and ISO 27001:2022 प्रमाणन हैं। ऑस्ट्रेलिया में AUSTRAC पंजीकरण और ऑस्ट्रिया में MiCA लाइसेंस के साथ, CEO, BC Wong, के नेतृत्व में KuCoin अपने विनियमित दायरे का विस्तार, और एक विश्वसनीय तथा विश्वसनीय डिजिटल-संपत्ति इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है।

अधिक जानकारियां: www.kucoin.com

Tomorrowland का परिचय

Tomorrowland की स्थापना 20 वर्ष पहले बेल्जियम के भाइयों Manu & Michiel Beers ने की थी और यह आज भी एक रचनात्मक और उत्साही टीम द्वारा संचालित किए जाने वाला एक पारिवारिक बिज़नेस है। पिछले कुछ वर्षों में, Tomorrowland एक वैश्विक मनोरंजन ब्रांड के रूप में विकसित हुआ है। WEAREONE.world समूह में Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products, और Fiction सहित कई बिज़नेस इकाइयाँ शामिल हैं। आज, उत्साही टीम की 350 से अधिक सदस्य एंटवर्प (बेल्जियम) में स्थित मुख्यालय के साथ-साथ ब्राजील, फ्रांस और इबीज़ा में स्थित स्थानीय कार्यालयों से जादू का सृजन कर रहे हैं।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2935574/1.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg