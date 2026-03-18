KuCoin lanza las primeras activaciones de Tomorrowland Winter en el marco de una alianza mundial, y lleva a los Alpes su campaña "Guided into the Future"

Desde inmersivas experiencias alpinas hasta los "12 guardianes de KuCoin", la presencia de KuCoin en el festival hace que la filosofía de la marca cobre vida al visibilizar la confianza para la comunidad internacional de la música.

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una de las principales plataformas de criptomonedas a nivel mundial basada en la confianza, anunció hoy el lanzamiento de sus activaciones inmersivas en el lugar para Tomorrowland Winter 2026, con lo que marca la primera gran experiencia del festival en el marco de su asociación con Tomorrowland.

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Tomorrowland Winter tendrá lugar del 21 al 28 de marzo de 2026 en la famosa estación de esquí alpina de Alpe d'Huez, donde recibirá más de 24.000 visitantes al día como promedio durante una semana de celebración de la música electrónica. El festival contará con la presencia de artistas de renombre internacional como Steve Aoki, Steve Angello, Lost Frequencies y Dimitri Vegas. A una semana del inicio del festival, KuCoin lleva a los Alpes Franceses su campaña "Guided into the Future" mediante una serie de experiencias diseñadas para conectar la música, la cultura y la innovación digital.

A partir la asociación mundial con Tomorrowland 2026-2028 anunciada anteriormente, las próximas activaciones reflejan una alineación más profunda entre la cultura de la música internacional y el ecosistema de activos digitales en desarrollo, ambos basados en los principios de comunidad, creatividad y confianza.

Al reflexionar sobre la colaboración, BC Wong, director ejecutivo de KuCoin, enfatizó el espíritu de comunidad compartido detrás de la alianza. "La confianza es la base de todas las comunidades prósperas", afirmó BC. "Tomorrowland ha creado una de las comunidades más dinámicas del mundo a través de la música y la creatividad. En KuCoin creemos que el futuro de las finanzas digitales debe construirse bajo los mismos principios de transparencia, colaboración, y confianza. Nuestra presencia en Tomorrowland refleja nuestro compromiso de conectar la tecnología con la cultura y empoderar a las comunidades mundiales".

Como parte de su campaña en Tomorrowland Winter, KuCoin presentará tres experiencias inmersivas para el festival en la montaña, mediante las cuales convertirá la confianza en una experiencia visible y compartida para la comunidad internacional de Tomorrowland.

Siga el resplandor verde: los 12 guardianes de KuCoin

En el centro de la presencia de KuCoin en el festival se encuentran los 12 guardianes de KuCoin, inspirados en los emblemáticos guías del festival.

Conformados por seis intérpretes y seis integrantes de bandas de música, los guardianes recorrerán los terrenos del festival animando al público y guiando a los participantes hacia las experiencias de KuCoin en la montaña.

En el universo de Tomorrowland, los guardianes son ampliamente reconocidos como colaboradores de confianza para los asistentes. Al darles vida a sus funciones a través de interpretaciones inspiradas en KuCoin, KuCoin transforma la idea abstracta de la confianza en una presencia viva en la comunidad del festival.

El sonido de las pistas: sesiones diurnas en la montaña

Durante el día, KuCoin organizará su principal activación alpina al lado del escenario Frozen Lotus en La Folie Douce, uno de los centros sociales más dinámicos de las pistas de esquí.

El lugar funcionará diariamente de 12:00 p. m. a 4:30 p. m., y contará con las actuaciones de DJ y un animado ambiente après-ski, para crear un lugar de encuentro natural para la comunidad internacional de Tomorrowland.

Experiencia inmersiva al anochecer: Base Point en el área principal del festival

En las noches, KuCoin ofrecerá el KuCoin Base Point en el área principal del festival, que abrirá durante todos los días del evento de 7:00 p. m. hasta la medianoche.

La experiencia incluirá una instalación inmersiva con elementos visuales dinámicos con detección de movimiento, y creará momentos de foto y video interactivos diseñados para captura la energía del festival y a la vez, darle vida a la identidad de la marca de KuCoin.

Durante las dos últimas décadas, Tomorrowland se ha convertido en uno de los festivales de música más influyentes del mundo, y ha conseguido reunir a cientos de miles de aficionados cada año y llegar a millones de personas a través de transmisiones internacionales y experiencias digitales. Su edición invernal en los Alpes Franceses combina la música, los viajes y la cultura en un entorno alpino único festivalero que atrae a una comunidad internacional de seguidores.

Al colaborar con una plataforma cultural con reconocimiento a nivel mundial como Tomorrowland, KuCoin continúa ampliando su presencia más allá del sector de las criptomonedas, para conectar la innovación digital con el público internacional a través experiencias culturales compartidas. A través de la música, la cultura y la narración inmersiva, la presencia de KuCoin en Tomorrowland Winter refleja su visión más amplia de crear un ecosistema digital mundial en el que la confianza logre conectar a las comunidades más allá de las fronteras y favorezca el futuro de las finanzas digitales.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores de activos digitales, que ofrecen acceso a más de 1.000 tokens cotizados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. Con el registro de AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Austria, KuCoin continúa expandiendo su presencia regulada bajo el liderazgo de su director ejecutivo, BC Wong, construyendo un ecosistema de activos digitales seguro y confiable.

Más información en www.kucoin.com

Acerca de Tomorrowland

Tomorrowland fue fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers, y continúa siendo una empresa familiar, impulsada por un equipo creativo y apasionado. Con los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento internacional. El grupo WEAREONE.world está conformado por varias unidades comerciales, que incluyen festivales y eventos, música, experiencias, recreación, productos y ficción. En la actualidad, más de 350 apasionados integrantes del equipo hacen magia desde su sede en Amberes (Bélgica), así como desde oficinas locales en Brasil, Francia e Ibiza.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935574/1.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FUENTE KuCoin