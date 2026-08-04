A Lockton apresenta o Lockton SAGE, uma solução inovadora em gestão de riscos: a primeira plataforma unificada de inteligência empresarial do setor

Projetado especificamente para levar todo o potencial dos dados proprietários da Lockton, das análises avançadas, dos recursos baseados em IA e do conhecimento especializado às decisões dos clientes, em larga escala

KANSAS CITY, Missouri, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Lockton, a maior corretora de seguros e empresa privada de gestão de riscos do mundo, anunciou hoje a expansão da disponibilidade do Lockton SAGE, sua plataforma de inteligência empresarial desenvolvida especificamente para integrar todo o potencial dos dados proprietários da Lockton, análises avançadas, recursos baseados em IA e conhecimento especializado às decisões dos clientes.

Apresentado inicialmente na Lockton Re, o Lockton SAGE está agora sendo expandido para as operações mais amplas da empresa nos EUA , com recursos que abrangem Soluções de Risco, Soluções para Pessoas e Resseguros.

À medida que as organizações enfrentam decisões cada vez mais complexas relacionadas à força de trabalho, às finanças e aos riscos, muitas são desafiadas por dados desconectados, insights isolados e uma crescente quantidade de ferramentas de IA independentes que não conseguem oferecer uma visão abrangente.

"Nenhuma empresa está melhor posicionada para liderar os clientes na era da IA do que a Lockton, mas a tecnologia, por si só, nunca é a vantagem; o verdadeiro impacto vem da combinação de inteligência poderosa com talentos excepcionais", disse Ron Lockton, presidente e CEO da Lockton. "Nossos dados, tecnologia e experiência foram construídos juntos ao longo do tempo, não adicionados por meio de aquisições, o que permite que funcionem de forma integrada. Criamos o Lockton SAGE para aprimorar nossos consultores, fornecendo-lhes os insights necessários para oferecer aos clientes uma abordagem mais inteligente e personalizada de gestão de riscos e alcançar resultados mais consistentes. As empresas que liderarão a próxima década serão aquelas que combinarem tecnologia de ponta com talentos excepcionais, e é exatamente nisso que estamos concentrados."

O Lockton SAGE foi concebido para reunir tudo.

O Lockton SAGE usa inteligência artificial para identificar padrões, prioridades e recomendações relevantes para os negócios de cada cliente.

Dos dados à decisão — com rapidez

O Lockton SAGE conecta apólices, orçamentos, sinistros e exposições, aplicando análises habilitadas por inteligência artificial (IA) com experiência humana para fornecer aos clientes orientações mais rápidas e inteligentes quando as decisões são mais importantes. Ao identificar padrões, antecipar riscos emergentes e oferecer recomendações práticas antecipadamente, a plataforma auxilia as organizações a mitigar problemas antes que eles se agravem, reduzindo custos atuais e criando maior resiliência financeira e operacional para o futuro.

O que os clientes recebem

Para os clientes, isso significa ir além de uma plataforma de seguros convencional e adotar um ambiente operacional personalizado, que combina serviços de primeira classe com uma experiência projetada em torno de seus negócios, prioridades e métricas mais relevantes.

Em todas as etapas do ciclo de vida do seguro, o Lockton SAGE traduz a inteligência conectada em uma compreensão aprofundada do perfil de negócios e riscos do cliente, combinada com insights específicos para seus objetivos e metas — dos dados que iniciam o processo à consultoria que segue a colocação:

Dados mais ricos, menos esforço: a colaboração em tempo real e a captura automatizada de dados substituem a coleta manual de informações, reduzindo a carga administrativa associada à contratação e ao gerenciamento de coberturas, enquanto proporcionam uma visão mais completa, precisa e qualificada dos riscos de cada cliente.





a colaboração em tempo real e a captura automatizada de dados substituem a coleta manual de informações, reduzindo a carga administrativa associada à contratação e ao gerenciamento de coberturas, enquanto proporcionam uma visão mais completa, precisa e qualificada dos riscos de cada cliente. Análises mais aprofundadas: os insights abrangem todas as exposições de um cliente e vão além da comparação genérica, oferecendo visões personalizadas e prospectivas de seu perfil de risco.





os insights abrangem todas as exposições de um cliente e vão além da comparação genérica, oferecendo visões personalizadas e prospectivas de seu perfil de risco. Estruturação mais inteligente: os clientes têm mais opções para transferência e gestão de riscos, com visibilidade em tempo real das compensações financeiras de qualquer estrutura de programa antes que as decisões sejam finalizadas.





os clientes têm mais opções para transferência e gestão de riscos, com visibilidade em tempo real das compensações financeiras de qualquer estrutura de programa antes que as decisões sejam finalizadas. Posicionamento otimizado: todos os produtos, segmentos e operadoras são analisados continuamente, permitindo que os clientes obtenham uma compreensão mais ampla do mercado e identifiquem as opções de cobertura mais adequadas às suas necessidades.





todos os produtos, segmentos e operadoras são analisados continuamente, permitindo que os clientes obtenham uma compreensão mais ampla do mercado e identifiquem as opções de cobertura mais adequadas às suas necessidades. Mais consultoria: a eficiência impulsionada pela plataforma permite que a Lockton Associates dedique mais tempo ao trabalho de consultoria estratégica, apoiado pelos relacionamentos de mercado que mais importam para a defesa dos clientes.

Concebido para o longo prazo

A estrutura de propriedade privada da Lockton permite que a empresa adote uma visão de longo prazo e invista deliberadamente em uma arquitetura de plataforma flexível, que pode adotar continuamente os principais modelos de IA à medida que remodelam a forma como as organizações avaliam o risco. O resultado é uma plataforma projetada para inovar continuamente, adaptando-se e escalando de acordo com as necessidades do cliente, antecipando-se às demandas do mercado, em vez de reagir a elas.

"O mercado está repleto de ferramentas, mas os clientes precisam da inteligência certa — conectada, contextualizada e desenvolvida com base na forma como eles realmente tomam decisões. O Lockton SAGE é o nosso compromisso de entregar exatamente isso. Não é um único produto. É a experiência coletiva da Lockton, trabalhando em conjunto para dar a cada cliente maior confiança em cada ponto de decisão."

— Claude Yoder, diretor de Dados, Análise e Digital da Lockton

A Lockton SAGE estabelece uma base escalável para a inovação contínua, ampliando o valor que a Lockton entrega em todos os seus relacionamentos com os clientes. À medida que a Lockton SAGE continua desenvolvendo novos insights ao longo do tempo, seu valor aumenta conforme a Lockton e seus clientes evoluem, proporcionando aos associados da Lockton as ferramentas e informações necessárias para oferecer orientações mais estratégicas, precisas e impactantes. Para obter informações adicionais, visite LocktonSAGE.com.

Sobre a Lockton

O que diferencia a Lockton é também o que a torna melhor: independência. A estrutura de propriedade privada da Lockton permite que quase 15.000 associados, presentes em mais de 180 países, se concentrem exclusivamente nas necessidades de risco e seguro de seus clientes. Com experiência que alcança o mundo todo, a Lockton oferece o profundo conhecimento necessário para alcançar resultados notáveis.

FONTE Lockton