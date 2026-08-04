Lockton uvádza Lockton SAGE: prvú zjednotenú platformu pre podnikovú inteligenciu v odvetví
News provided byLockton
Aug 04, 2026, 13:35 ET
Špeciálne vytvorené s cieľom priniesť plný výkon vlastných dát, pokročilej analytiky, funkcií založených na AI a špecializovaných odborných znalostí spoločnosti Lockton pre rozhodovanie klientov vo veľkej mierke
KANSAS CITY, Missouri, 4. august 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, najväčšia súkromná maklérska spoločnosť v oblasti poisťovníctva a riadenia rizík na svete, dnes oznámila rozšírenú dostupnosť Lockton SAGE, svojej podnikovej dátovej platformy, ktorá bola špeciálne vytvorená s cieľom plne využiť potenciál vlastných dát, pokročilej analytiky, funkcií založených na AI a špecializovaných odborných znalostí Lockton pri rozhodovaní klientov.
Platforma Lockton SAGE, po prvýkrát predstavená v rámci spoločnosti Lockton Re, sa teraz rozširuje na širšie aktivity firmy v USA s kapacitami zahŕňajúcimi riešenia rizík, riešenia pre zamestnancov a zaistenie.
Keďže sa organizácie musia orientovať v čoraz komplexnejších rozhodnutiach týkajúcich sa pracovnej sily, financií a rizík, mnohé z nich čelia výzvam v podobe nesúvislých dát, izolovaných poznatkov a rastúcej vlny samostatných nástrojov AI, ktoré nedokážu poskytnúť úplný obraz.
„Žiadna spoločnosť nie je v lepšej pozícii viesť klientov do veku AI ako Lockton, ale technológia sama osebe nikdy nie je výhodou. Skutočný vplyv pramení zo spojenia silnej inteligencie s výnimočnými ľuďmi," uviedol Ron Lockton, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Lockton. „Naše dáta, technológie a odborné znalosti sme budovali spoločne postupom času, nepripojili sme si ich akvizíciou, takže fungujú ako jeden celok. Lockton SAGE sme vytvorili s cieľom zdokonaliť prácu našich poradcov; poskytnúť im prehľad, ktorý klientom umožní inteligentnejší a osobnejší spôsob, ako sa orientovať v rizikách a dosahovať lepšie výsledky. Spoločnosti, ktoré budú udávať smer nasledujúce desaťročie, budú tie, ktoré spoja skvelé technológie so skvelými ľuďmi, a presne na to sa zameriavame."
Platforma Lockton SAGE bola vytvorená tak, aby všetko prepojila.
Lockton SAGE pomocou funkcií AI identifikuje vzorce, priority a odporúčania, ktoré sú pre podnikanie každého klienta najdôležitejšie.
Od dát k rozhodnutiu – a to rýchlo
Lockton SAGE prepája poistné zmluvy, cenové ponuky, reklamácie a expozície, pričom aplikuje analytiku s založenú na AI s ľudskou skúsenosťou, aby klientom poskytoval rýchlejšie a inteligentnejšie poradenstvo v najdôležitejších momentoch. Odhaľovaním vzorcov, predvídaním vznikajúcich rizík a včasným poskytovaním praktických odporúčaní platforma pomáha organizáciám zmierňovať problémy skôr, ako začnú rásť, čím sa znižujú náklady už dnes a zároveň sa buduje väčšia finančná a prevádzková odolnosť do budúcnosti.
Čo získavajú klienti
Pre klientov to znamená prechod od fixnej poisťovacej platformy k personalizovanému prevádzkovému prostrediu – a to kombinuje prvotriedne služby so skúsenosťami prispôsobenými ich podnikaniu, prioritám a najdôležitejším metrikám.
Vo všetkých fázach životného cyklu poistenia prevádza spoločnosť Lockton SAGE prepojenú inteligenciu na hĺbkové pochopenie podnikania a rizikového profilu klienta, doplnené o poznatky špecifické pre jeho ciele a zámery – od údajov, ktoré proces štartujú, až po poradenstvo, ktoré nasleduje po dohodnutí poistenia:
- Podrobnejšie dáta, menšia záťaž – spolupráca v reálnom čase a automatizovaný zber dát nahrádzajú manuálne získavanie informácií, čím sa znižuje administratívna záťaž spojená s nákupom a správou poistenia a zároveň vzniká komplexnejší a kvalitnejší prehľad o riziku každého klienta.
- Hlbšie analýzy – poznatky pokrývajú všetky riziká klienta a presahujú rámec všeobecného porovnávania s prispôsobenými, výhľadovými pohľadmi na špecifický rizikový profil daného klienta.
- Inteligentnejšie štruktúrovanie – klienti získavajú viac možností na prenos a riadenie rizík s prehľadom o finančných kompromisoch akejkoľvek štruktúry programu v reálnom čase ešte skôr než prijmú konečné rozhodnutia.
- Optimalizované dohadovanie poistenia – všetky produkty, segmenty a poskytovatelia služieb sa priebežne analyzujú, čo klientom poskytuje najsilnejší dostupný prehľad o trhu a najefektívnejší výber poistného krytia.
- Viac poradenstva – efektivita založená na platforme umožňuje spoločnosti Lockton Associates venovať viac času strategickému poradenstvu, ktoré sa opiera o vzťahy na trhu – a tie sú pri zastupovaní záujmov klientov najdôležitejšie.
Stvorené pre dlhodobú stratégiu
Keďže Lockton je súkromná spoločnosť, môže sa dlhodobo zameriavať na vývoj a cielene investovať do flexibilnej architektúry platformy, ktorá dokáže neustále prijímať popredné modely AI, čo mení spôsob, akým organizácie hodnotia riziká. Výsledkom je platforma navrhnutá tak, aby neustále sa inovovala, prispôsobovala a škálovala podľa potrieb klientov – aby bola vždy o krok pred požiadavkami trhu, namiesto reagovania na ne.
„Trh je plný nástrojov, ale klienti potrebujú správne informácie – prepojené, s kontextom a založené na tom, ako v skutočnosti robia rozhodnutia. Lockton SAGE je naším záväzkom presne to dosiahnuť. Nejde o jediný produkt. Ide o kolektívnu odbornosť spoločnosti Lockton, ktorá navzájom spolupracuje, aby každému klientovi poskytla väčšiu istotu v každom bode rozhodovania."
– Claude Yoder, riaditeľ pre dáta, analytiku a digitálne technológie, Lockton
Lockton SAGE vytvára škálovateľný základ pre neustále inovácie a rozširuje hodnotu, ktorú Lockton prináša do každého vzťahu s klientom. A keďže Lockton SAGE postupom času rozvíja nové znalosti, jej hodnota sa zvyšuje s rastom spoločnosti Lockton a jej klientov, čím Lockton Associates získava nástroje a poznatky potrebné na poskytovanie informovanejšieho a efektívnejšieho poradenstva. Viac informácií nájdete na stránke LocktonSAGE.com.
O spoločnosti Lockton
To, čím sa Lockton líši od ostatných, ho zároveň robí lepším: nezávislosť. Vďaka súkromnému vlastníctvu spoločnosti Lockton sa môže jej takmer 15 000 spolupracovníkov, ktorí podnikajú vo viac ako 180 krajinách, sústrediť výlučne na potreby klientov v oblasti rizika a poistenia. Vďaka odbornosti s globálnym dosahom disponuje spoločnosť Lockton hlbokým pochopením potrebným na dosiahnutie pozoruhodných výsledkov.
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