Lockton lança prática global de data centers e infraestrutura digital

A prática de consultoria oferece soluções integradas de gestão de riscos para a infraestrutura que sustenta a IA, a computação em nuvem e a conectividade digital

KANSAS CITY, Missouri, 29 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Lockton, a maior corretora de seguros independente de capital fechado do mundo, lançou hoje sua prática global de Data Centers e Infraestrutura Digital, uma prática de consultoria que ajuda empresas a lidar com os riscos complexos associados à infraestrutura que armazena, processa e movimenta informações ao redor do mundo. A prática especializada se baseia na vasta experiência da Lockton no suporte a riscos complexos de infraestrutura digital em nível global, incluindo campus de hiperescala, empreendimentos com múltiplos edifícios, programas de construção em fases, portfólios operacionais e infraestrutura relacionada à energia.

"Os data centers são essenciais para o funcionamento do mundo moderno, e o cenário de riscos por trás dessa infraestrutura se tornou cada vez mais interconectado, intensivo em capital e sensível ao tempo", disse Tim Ryan, presidente da Lockton nos EUA. "As empresas precisam de consultores que compreendam todo o ciclo de vida, desde o planejamento e a seleção do local até as operações contínuas e a expansão. Nossa área de atuação é estruturada para assessorar clientes, possibilitando que naveguem por essa complexidade com confiança."

A prática combina estratégia de risco, análise, conhecimento de engenharia e experiência de mercado em um único modelo de consultoria e atende a todo o ecossistema, incluindo proprietários, operadores, desenvolvedores, investidores, hyperscalers (hiperescaladores) e fornecedores de tecnologia. A equipe oferece suporte aos clientes desde o planejamento do projeto – onde são tomadas as decisões fundamentais sobre riscos – até a construção, o lançamento operacional, a expansão do portfólio e a gestão contínua de riscos.

Embora as soluções sejam personalizadas para as necessidades de cada cliente, a nova prática oferece um conjunto de produtos inovadores e soluções proprietárias que abrangem riscos de construção e imobiliários, erros e omissões, acordos de nível de serviço, riscos ambientais, cibernéticos, garantias e muito mais.

"O mercado global de data centers e infraestrutura digital está evoluindo a uma velocidade extraordinária", disse Chris Brown, CEO da Lockton International. "O modelo independente da Lockton nos permite reunir conhecimentos especializados de diversas regiões do mundo, adaptar soluções às necessidades de cada cliente e prestar consultoria que vai muito além da simples contratação de seguros."

A área de Data Centers e Infraestrutura Digital contará com a liderança de James Nelson nos Estados Unidos e Sam Baker no Reino Unido. Ambos trabalharão em parceria com líderes da Lockton do mundo inteiro para impulsionar a estratégia geral. Nelson traz consigo uma ampla experiência em assessoria de risco, consultoria e seguros. Mais recentemente, ele atuou como chefe global de relacionamento com clientes na Eldin Risk e, anteriormente, ocupou cargos na Marsh, Cerberus Capital e Alvarez & Marsal, onde assessorou clientes em estratégias complexas de risco. Baker trabalha na Lockton há 13 anos, onde assessora clientes em todo o mundo na busca por soluções inovadoras em seguros. Nos últimos anos, ele esteve na vanguarda da criação das ofertas de produtos proprietários da Lockton para Data Centers.

"Nosso papel é ajudar os clientes a construir e operar infraestrutura crítica, desde o projeto até o portfólio, com maior resiliência, certeza e confiança", disse Ryan. "Quando o risco é gerenciado de forma proativa, as empresas podem dedicar menos tempo navegando a complexidade e mais tempo se concentrando no crescimento e na inovação."

Saiba mais sobre a prática de Data Centers e Infraestrutura Digital da Lockton.

Sobre a Lockton

O que diferencia a Lockton é também o que nos torna melhores: independência. A natureza privada da Lockton permite que seus quase 15.000 colaboradores, que atuam em mais de 180 países, concentrem-se exclusivamente nas necessidades de risco e seguro de seus clientes. Com experiência que se estende por todo o mundo, a Lockton oferece o profundo conhecimento necessário para alcançar resultados extraordinários. Para obter mais informações, visite www.lockton.com.

FONTE Lockton