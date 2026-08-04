Lockton presenta Lockton SAGE: la primera plataforma unificada de inteligencia empresarial del sector

La solución fue diseñada específicamente para aportar todo el potencial de los datos propios, los análisis avanzados, las capacidades basadas en inteligencia artificial y la experiencia especializada de Lockton en las decisiones de los clientes a gran escala

KANSAS CITY, Misuri , 4 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, la mayor empresa privada del mundo dedicada a la correduría de seguros y la gestión de riesgos, ha anunciado hoy la ampliación de la disponibilidad de Lockton SAGE, su plataforma de inteligencia empresarial diseñada específicamente para aportar todo el potencial de los datos propios de Lockton, sus análisis avanzados, sus capacidades basadas en la inteligencia artificial y su experiencia especializada a las decisiones de los clientes.

Lockton SAGE, que se introdujo por primera vez en Lockton Re, se está ampliando ahora a todo el negocio de la empresa en Estados Unidos, con capacidades que abarcan las áreas de Soluciones de Riesgo, Soluciones de Recursos Humanos y Reaseguros.

A medida que las organizaciones se enfrentan a decisiones cada vez más complejas en materia de personal, finanzas y gestión de riesgos, muchas se ven afectadas por datos inconexos, información fragmentada y una creciente oleada de herramientas de IA independientes que no logran ofrecer un panorama completo.

"Ninguna empresa está mejor posicionada para guiar a sus clientes hacia la era de la IA que Lockton, pero la tecnología por sí sola nunca supone una ventaja; el verdadero impacto proviene de combinar una inteligencia potente con personas excepcionales", afirmó Ron Lockton, presidente y CEO de Lockton. "Nuestros datos, tecnología y experiencia se han ido consolidando conjuntamente a lo largo del tiempo, no se han incorporado a posteriori mediante adquisiciones, por lo que funcionan como un todo; y hemos creado Lockton SAGE para mejorar el trabajo de nuestros asesores, proporcionándoles los conocimientos necesarios para ofrecer a los clientes una forma más inteligente y personalizada de gestionar el riesgo y alcanzar mejores resultados. Las empresas que liderarán la próxima década serán aquellas que combinen una tecnología excelente con un equipo humano excepcional, y eso es precisamente en lo que nos centramos".

Lockton SAGE se creó para integrarlo todo.

Lockton SAGE utiliza funciones basadas en inteligencia artificial para identificar las tendencias, las prioridades y las recomendaciones más relevantes para el negocio de cada cliente.

De los datos a la decisión… con rapidez

Lockton SAGE integra pólizas, presupuestos, siniestros y riesgos, combinando análisis basados en inteligencia artificial con la experiencia humana para ofrecer a los clientes un asesoramiento más rápido e inteligente en los momentos en que las decisiones son más importantes. Al identificar patrones, anticipar los riesgos emergentes y ofrecer recomendaciones prácticas con mayor antelación, la plataforma ayuda a las organizaciones a mitigar los problemas antes de que se agraven, lo que reduce los costos actuales y, al mismo tiempo, genera una mayor resiliencia financiera y operativa de cara al futuro.

Lo que reciben los clientes

Para los clientes, esto supone pasar de una plataforma de seguros fija a un entorno operativo personalizado, que combina los mejores servicios del sector con una experiencia diseñada en función de su negocio, sus prioridades y los indicadores que más les importan.

En cada etapa del ciclo de vida de los seguros, Lockton SAGE transforma la inteligencia conectada en un profundo conocimiento del negocio del cliente y de su perfil de riesgo, junto con información específica sobre sus metas y objetivos, desde los datos que dan inicio al proceso hasta el asesoramiento que sigue a la contratación:

Datos más completos, menos trabajo: La colaboración en tiempo real y la captura automática de datos sustituyen a la recopilación manual de información, lo que reduce la carga administrativa que supone la contratación y la gestión de las coberturas, al tiempo que se obtiene un panorama más completo y de mayor calidad del riesgo de cada cliente.





La colaboración en tiempo real y la captura automática de datos sustituyen a la recopilación manual de información, lo que reduce la carga administrativa que supone la contratación y la gestión de las coberturas, al tiempo que se obtiene un panorama más completo y de mayor calidad del riesgo de cada cliente. Análisis más detallados: Los análisis abarcan todas las exposiciones de un cliente y van más allá de comparativas genéricas para ofrecer perspectivas personalizadas y prospectivas del perfil de riesgo específico de cada cliente.





Los análisis abarcan todas las exposiciones de un cliente y van más allá de comparativas genéricas para ofrecer perspectivas personalizadas y prospectivas del perfil de riesgo específico de cada cliente. Una estructuración más inteligente: Los clientes disponen de más opciones para la transferencia y la gestión de riesgos, con visibilidad en tiempo real de las implicaciones financieras de cualquier estructura de programa antes de que se tomen las decisiones definitivas.





Los clientes disponen de más opciones para la transferencia y la gestión de riesgos, con visibilidad en tiempo real de las implicaciones financieras de cualquier estructura de programa antes de que se tomen las decisiones definitivas. Colocación optimizada: Se analizan continuamente todos los productos, segmentos y aseguradoras, lo que proporciona a los clientes el mejor conocimiento posible del mercado y las opciones de cobertura más eficaces.





Se analizan continuamente todos los productos, segmentos y aseguradoras, lo que proporciona a los clientes el mejor conocimiento posible del mercado y las opciones de cobertura más eficaces. Mejor servicio de asesoramiento: La eficiencia que aporta la plataforma permite a Lockton Associates dedicar más tiempo al trabajo de asesoramiento estratégico, respaldado por las relaciones en el mercado que más importan a la hora de defender los intereses de los clientes.

Diseñada para el largo plazo

El carácter privado de Lockton permite a la empresa adoptar una perspectiva a largo plazo e invertir de forma deliberada en una arquitectura de plataforma flexible, capaz de incorporar continuamente los modelos líderes de inteligencia artificial a medida que estos transforman la forma en que las organizaciones evalúan el riesgo. El resultado es una plataforma diseñada para seguir innovando, adaptándose y creciendo al ritmo de las necesidades de los clientes, adelantándose a las exigencias del mercado en lugar de limitarse a reaccionar ante ellas.

"El mercado está repleto de herramientas, pero los clientes necesitan la inteligencia adecuada: información integrada, contextual y adaptada a la forma en que realmente toman sus decisiones. Lockton SAGE es nuestro compromiso de ofrecer precisamente eso. No es un único producto. Es toda la experiencia de Lockton funcionando como un todo para ofrecer a cada cliente mayor confianza en cada momento de toma de decisiones".

— Claude Yoder, director de Datos, Análisis y Transformación Digital de Lockton

Lockton SAGE sienta las bases escalables para una innovación continua, ampliando el valor que Lockton aporta en cada relación con sus clientes. Y dado que Lockton SAGE sigue generando nueva información con el paso del tiempo, su valor se multiplica a medida que Lockton y sus clientes continúan creciendo, lo que brinda a los empleados de Lockton las herramientas y los conocimientos necesarios para ofrecer un asesoramiento más fundamentado y eficaz. Para obtener más información, visite LocktonSAGE.com.

Acerca de Lockton

Lo que distingue a Lockton es también lo que la hace mejor: independencia. El hecho de que Lockton sea una empresa privada permite que los casi 15 000 empleados que operan en más de 180 países se centren exclusivamente en las necesidades de los clientes en materia de riesgos y seguros. Gracias a su experiencia, que se extiende por todo el mundo, Lockton ofrece los profundos conocimientos necesarios para lograr resultados extraordinarios.

FUENTE Lockton