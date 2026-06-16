Lockton nomeia Stéphane Lespérance como CEO de seus negócios no Canadá

A Lespérance recebeu o mandato de fornecer soluções de risco, pessoas e benefícios voltadas para o cliente, criadas para empresas canadenses

TORONTO, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, a maior corretora de seguros independente de capital fechado do mundo, anunciou hoje a nomeação estratégica do veterano do setor Stéphane Lespérance como diretor executivo dos novos negócios canadenses da Lockton. Esta nomeação marcante ressalta o compromisso da empresa em fornecer suporte consultivo aprimorado e de alto nível às empresas canadenses.

Stéphane Lespérance

Amplamente reconhecido como uma figura de destaque no setor de seguros canadense, Stéphane ingressa na Lockton após 24 anos em cargos progressivamente seniores na Aon Canadá, onde atuou como presidente desde 2019 e como presidente e CEO desde 2025. Seu histórico comprovado de elevar o atendimento ao cliente, desenvolvendo e implementando estratégias complexas de gerenciamento de riscos para grandes organizações multinacionais na América do Norte, Europa e Ásia e construindo equipes de consultoria de elite, o posiciona de maneira única para moldar a próxima fase das ofertas canadenses da Lockton. A nomeação reflete o foco da Lockton na construção de uma organização liderada pelo Canadá para apoiar as empresas a navegar em um ambiente operacional dinâmico, com o aumento da pressão sobre as soluções de risco e de pessoas.

"O Canadá é um dos 10 maiores mercados de seguros do mundo, uma economia sofisticada e globalmente conectada, onde as empresas estão lidando com riscos cada vez mais complexos e interconectados", disse Ron Lockton, presidente e CEO da Lockton. "Através de nossos relacionamentos de longa data no Canadá, ouvimos consistentemente a necessidade de uma especialização mais profunda e um modelo de consultoria verdadeiramente centrado no cliente. A estrutura independente da Lockton nos permite atender a essa necessidade de maneira significativa. Trazer um líder do calibre de Stéphane demonstra a força e o apelo de nosso modelo de capital fechado. Ele traz a experiência, a credibilidade e a visão estratégica necessárias para oferecer uma experiência de consultoria de primeira linha para clientes em todo o Canadá."

A abordagem da Lockton no Canadá centra-se em trazer seu modelo independente e privado para um mercado onde as empresas de médio e grande porte estão buscando aconselhamento mais personalizado em uma gama completa de riscos e desafios relacionados à força de trabalho. A estratégia da empresa combinará a liderança canadense e o julgamento do mercado local com a experiência global, alinhando o negócio de varejo canadense com a rede global da Lockton para oferecer produtos e serviços exclusivos no mercado canadense e atender melhor as empresas que operam no Canadá.

"Mais do que nunca, as empresas canadenses precisam de um parceiro que entenda o ambiente de risco cada vez mais complexo que enfrentam, desde incertezas comerciais e da cadeia de suprimentos e ameaças cibernéticas até pressões da força de trabalho, aumento dos custos de benefícios, resiliência climática e desafios específicos do setor", disse Stéphane Lespérance, novo CEO da Lockton's Canadian Retail Business. "O modelo independente da Lockton é altamente relevante para o mercado canadense hoje. Ele fornece a liberdade de construir uma plataforma verdadeiramente centrada no cliente, permitindo-nos focar no sucesso do cliente a longo prazo. Estou animado para reunir uma equipe colaborativa de especialistas para entregar resultados excepcionais para nossos clientes canadenses."

A nomeação baseia-se no trabalho de longa data de Lockton com clientes canadenses e empresas multinacionais com operações canadenses. A Lockton compartilhará mais detalhes nos próximos meses, à medida que continua a desenvolver sua equipe de liderança canadense, presença no mercado local e recursos de consultoria aprimorados.

Sobre Stéphane Lespérance

Com quase 30 anos de experiência em gestão de riscos, Stéphane Lespérance desenvolveu e implementou efetivamente estratégias de programas de seguros para grandes organizações multinacionais, especificamente na América do Norte, Europa e Ásia. Ele passou 24 anos em cargos progressivamente seniores na Aon Canadá, onde atuou como presidente desde 2019 e depois como presidente e CEO desde 2025. Ele também é presidente do conselho de governadores do Instituto de Seguros do Canadá. Stéphane estudou gestão de riscos na l'Université du Québec à Montréal e concluiu programas de educação executiva na Kellogg School of Management da Northwestern University e na Booth School of Business da Universidade de Chicago. Fora de seu trabalho, Stéphane é um triatleta competitivo e gosta de passar tempo com sua família.

Sobre a Lockton

O que faz Lockton se destacar também é o que o torna melhor: a independência. A propriedade privada da Lockton permite que seus quase 15.000 associados, que atuam em mais de 160 países, se concentrem exclusivamente nas necessidades de risco e seguro dos clientes. Com experiência que alcança o mundo todo, a Lockton oferece o profundo conhecimento necessário para alcançar resultados notáveis. O negócio canadense da Lockton opera como Lockton Brokers, ULC.

Para mais informações, acesse www.lockton.com.

FONTE Lockton