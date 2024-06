A MAIS NOVA OFERTA DE COLECIONADOR DA ROYAL CANADIAN MINT INCLUI UMA MOEDA DE PRATA FINA CELEBRANDO A FUNDAÇÃO DE NUNAVUT

OTTAWA, ON, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Vinte e cinco anos após a fundação de Nunavut, a Casa da Moeda Real do Canadá está emitindo uma moeda de prata pura de 99,99% em homenagem ao maior e mais novo território do Canadá. Depois que a Lei do Acordo de Reivindicações de Terras de Nunavut de 1993 abriu as portas para o reconhecimento formal da propriedade da terra inuíte e do direito à autogovernança, o vasto e novo território inuíte de Nunavut surgiu em 1º de abril de 1999. Abrangendo o leste dos Territórios do Noroeste e o norte de Manitoba, com ilhas árticas ao norte da Baía de Hudson e Quebec, na fronteira com a ponta noroeste da Groenlândia, Nunavut significa "nossa terra" em inuktitut.

A artista inuk Aija Komangapik, nascida e criada na capital de Nunavut, Iqaluit, projetou o reverso da moeda de prata fina de 2024 $20 – Nunavut. Apresenta sua representação de Nunavut como uma figura materna inuíte cercada por um anel de marcações inspiradas em tatuagens kakiniit, tradicionais inuítes. Dentro deste anel que representa o sol da meia-noite, Nunavut embala Nunavummiut (seu povo) dentro do capô de uma amauti (parka) tradicional, enquanto dançam ao ritmo do coração de sua mãe.

O anverso apresenta a efígie de Sua Majestade o Rei Carlos III, do artista canadense Steven Rosati. Este colecionável inspirador está disponível a partir de hoje.

