DAS NEUESTE SAMMLERANGEBOT DER KÖNIGLICH-KANADISCHEN PRÄGEANSTALT UMFASST EINE FEINSILBERMÜNZE ZUR FEIER DER GRÜNDUNG VON NUNAVUT

OTTAWA, ON, 4. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Fünfundzwanzig Jahre nach der Gründung von Nunavut gibt die Royal Canadian Mint eine Sammlermünze aus 99,99 % reinem Silber zu Ehren des jüngsten und größten Territoriums Kanadas heraus. Nachdem der Nunavut Land Claims Agreement Act von 1993 den Weg für die formelle Anerkennung des Landbesitzes der Inuit und ihres Rechts auf Selbstverwaltung geebnet hatte, entstand am 1. April 1999 das riesige neue Inuit-Territorium Nunavut. Nunavut erstreckt sich östlich der Northwest Territories und nördlich von Manitoba, mit arktischen Inseln nördlich der Hudson Bay und Quebec und grenzt an die nordwestliche Spitze von Grönland.

Die Inuk-Künstlerin Aija Komangapik, die in Nunavuts Hauptstadt Iqaluit geboren und aufgewachsen ist, hat die Rückseite der 2024 $20 Feinsilbermünze - Nunavut entworfen. Es zeigt ihre Darstellung von Nunavut als Mutterfigur der Inuit, umgeben von einem Ring aus Markierungen, die von kakiniit, traditionellen Inuit-Tätowierungen, inspiriert sind. In diesem Ring, der die Mitternachtssonne darstellt, wiegt Nunavut die Nunavummiut (ihr Volk) in der Kapuze eines traditionellen amauti (Parka), während sie zum Herzschlag ihrer Mutter tanzen.

Die Vorderseite zeigt das Bildnis Seiner Majestät König Karls III. des kanadischen Künstlers Steven Rosati. Dieses inspirierende Sammlerstück ist ab heute erhältlich.

Weitere neu eingeführte Sammlermünzen sind:

Der2024 Classic Uncirculated Coin Set;

Die 2024 $20 Feinsilbermünze - Bunte Vögel - Amerikanischer Stieglitz mit der Kunst von Tony Bianco ;

Feinsilbermünze - Bunte Vögel - Amerikanischer Stieglitz mit der Kunst von ; Die 2024 $30 Feinsilbermünze - The Hunter, entworfen von Jason Henry Hunt ;

Feinsilbermünze - The Hunter, entworfen von ; Die 2024 $50 Feinsilbermünze - Allegorie der Freiheit, mit dem Kunstwerk von Rebecca

Feinsilbermünze - Allegorie der Freiheit, mit dem Kunstwerk von Rebecca Yanovskaya; und

Die 2024 $200 reine Goldmünze - Die Kronen.

Prägezahlen, Preise und vollständige Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie auf der Registerkarte „Shop" von www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier.

Diese Produkte können ab heute direkt bei der Royal Canadian Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden. Sie sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, in den teilnehmenden Filialen der Canada Post und über das weltweite Händler- und Vertriebsnetz der Münze erhältlich.

