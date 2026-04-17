À medida que as tradições alimentares desaparecem, a World Food Travel Association lança o Dia Mundial do Patrimônio Culinário para ajudar a preservar as tradições culinárias ameaçadas de extinção

A nova observância anual em 18 de abril pede às comunidades e destinos em todo o mundo que reconheçam as pessoas e as práticas que mantêm vivas as tradições alimentares ameaçadas.

LONDRES, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Com a globalização, a padronização industrial e a mudança dos hábitos dos consumidores colocando os hábitos alimentares tradicionais sob pressão crescente, a World Food Travel Association (WFTA) lançou hoje o Dia Mundial do Patrimônio Culinário — uma celebração global anual, realizada a cada 18 de abril, dedicada a celebrar e salvaguardar as tradições alimentares que definem comunidades, identidades e destinos em todo o mundo. A observância evolui do Dia Mundial da Alimentação, que a WFTA organiza há oito anos. A reformulação da marca reflete uma missão mais ampla e um maior apelo global — mudando o foco das viagens culinárias para a própria herança culinária — ao mesmo tempo em que torna o dia mais imediatamente compreendido pelas comunidades, mídia e formuladores de políticas em todo o mundo.

De receitas familiares e métodos de produção artesanal a ingredientes regionais e técnicas de culinária consagradas pelo tempo, a herança culinária é uma das expressões mais acessíveis e significativas da cultura — mas está desaparecendo. Com base em uma revisão comparativa de 29 países, a WFTA estima que aproximadamente 13% das práticas culinárias tradicionais desapareceram ou estão em risco extremo — perdas que estão se acelerando. As pessoas que preservam essas tradições — agricultores, pescadores, produtores, cozinheiros e comunidades locais — muitas vezes permanecem invisíveis.

"A herança culinária não é simplesmente sobre o que está no prato — é sobre a avó cuja receita foi transmitida por gerações, o agricultor cultivando um grão quase esquecido, a comunidade pesqueira cujas técnicas são anteriores à história escrita", disse Erik Wolf, diretor executivo da World Food Travel Association. "Essas tradições estão desaparecendo mais rápido do que podemos documentá-las. O Dia Mundial do Patrimônio Culinário é um chamado global para reconhecer seu valor antes que seja tarde demais."

Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode participar — de cozinheiros domésticos e chefs a conselhos de turismo, educadores e organizações culturais:

Como participar

Compartilhe uma foto ou um vídeo curto de um prato, ingrediente, tradição gastronômica ou experiência culinária tradicional

Conte a história por trás dele — suas raízes culturais, significado pessoal ou significado comunitário

Reconhecer as pessoas, criadores ou comunidades que mantêm a tradição viva

Use a hashtag oficial #CulinaryHeritageDay

Uma história. Um prato. Uma tradição. Passe adiante.

Por meio de histórias, educação e ação comunitária, o Dia Mundial do Patrimônio Culinário visa estabelecer o patrimônio culinário como um pilar essencial da identidade cultural, do turismo sustentável e da resiliência econômica local — e inspirar a próxima geração a proteger as tradições que tornam cada lugar insubstituível.

O Dia Mundial do Patrimônio Culinário é a principal iniciativa do movimento Taste of Place. Junte-se ao movimento em JoinTasteofPlace.org.

Contato com a mídia

Erik Wolf, diretor executivo

da World Food Travel Association

[email protected]

WorldFoodTravel.org

Sobre a World Food Travel Association

Fundada em 2001, a World Food Travel Association (WFTA) é a principal autoridade mundial em turismo de alimentos e bebidas, atendendo profissionais, destinos e empresas em mais de 100 países. Através do seu movimento Taste of Place, a WFTA trabalha para proteger e promover as tradições culinárias que definem as comunidades em todo o mundo. WorldFoodTravel.org

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FONTE World Food Travel Association