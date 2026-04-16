Alors que les traditions alimentaires disparaissent, la World Food Travel Association lance la Journée mondiale du patrimoine culinaire pour aider à préserver les traditions culinaires menacées

La nouvelle célébration annuelle du 18 avril invite les communautés et les destinations du monde entier à reconnaître les personnes et les pratiques qui maintiennent en vie les traditions alimentaires menacées.

LONDRES, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Avec la mondialisation, la standardisation industrielle et les changements d'habitudes des consommateurs qui soumettent les traditions alimentaires à une pression croissante, la World Food Travel Association (WFTA) a lancé aujourd'hui la Journée mondiale du patrimoine culinaire - une manifestation mondiale annuelle, qui a lieu chaque 18 avril, dédiée à la célébration et à la sauvegarde des traditions alimentaires qui définissent les communautés, les identités et les destinations dans le monde entier. Cette manifestation s'inscrit dans le prolongement de la Journée mondiale du tourisme alimentaire, organisée par la WFTA depuis huit ans. La nouvelle marque reflète une mission plus large et un plus grand attrait mondial - en mettant l'accent non plus sur les voyages culinaires mais sur le patrimoine culinaire lui-même - tout en rendant la journée plus immédiatement compréhensible par les communautés, les médias et les décideurs politiques du monde entier.

Qu'il s'agisse de recettes familiales, de méthodes de production artisanales, d'ingrédients régionaux ou de techniques de cuisine traditionnelles, le patrimoine culinaire est l'une des expressions les plus accessibles et les plus significatives de la culture, et pourtant il est en train de disparaître. Sur la base d'un examen comparatif de 29 pays, la WFTA estime qu'environ 13 % des pratiques culinaires traditionnelles ont disparu ou sont extrêmement menacées - des pertes qui s'accélèrent. Les personnes qui préservent ces traditions - agriculteurs, pêcheurs, producteurs, cuisiniers et communautés locales - restent trop souvent invisibles.

« Le patrimoine culinaire ne se résume pas à ce qui se trouve dans l'assiette : il s'agit de la grand-mère dont la recette est transmise depuis des générations, de l'agriculteur qui cultive une céréale presque oubliée, de la communauté de pêcheurs dont les techniques sont antérieures à l'histoire écrite », a déclaré Erik Wolf, directeur exécutif de la World Food Travel Association (association mondiale des voyages alimentaires). « Ces traditions disparaissent plus vite que nous ne pouvons les documenter. La Journée mondiale du patrimoine culinaire est un appel mondial à reconnaître leur valeur avant qu'il ne soit trop tard. »

Tout le monde peut y participer, qu'il s'agisse de cuisiniers amateurs, de chefs cuisiniers, d'offices de tourisme, d'éducateurs ou d'organisations culturelles :

Comment participer ?

Partagez une photo ou une courte vidéo d'un plat traditionnel, d'un ingrédient, d'une tradition alimentaire ou d'une expérience culinaire.

Racontez l'histoire qui se cache derrière - ses racines culturelles, sa signification personnelle ou son importance pour la communauté.

Reconnaître les personnes, les créateurs ou les communautés qui maintiennent la tradition en vie

Utiliser le hashtag officiel #CulinaryHeritageDay

Une histoire. Un plat. Une tradition. Transmettez-le.

Grâce à la narration, à l'éducation et à l'action communautaire, la Journée mondiale du patrimoine culinaire vise à faire du patrimoine culinaire un pilier essentiel de l'identité culturelle, du tourisme durable et de la résilience économique locale, et à inciter la prochaine génération à protéger les traditions qui font de chaque lieu un endroit irremplaçable.

La Journée mondiale du patrimoine culinaire est l'initiative phare du mouvement Taste of Place. Rejoignez le mouvement sur le site JoinTasteofPlace.org.

Contact médias

Erik Wolf, directeur exécutif

World Food Travel Association

[email protected]

WorldFoodTravel.org

À propos de la World Food Travel Association

Fondée en 2001, la World Food Travel Association (WFTA) est la principale autorité mondiale en matière de tourisme gastronomique, au service des professionnels, des destinations et des entreprises dans plus de 100 pays. Grâce à son mouvement « Taste of Place », la WFTA s'efforce de protéger et de promouvoir les traditions culinaires qui définissent les communautés du monde entier. WorldFoodTravel.org

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