飲食傳統日漸消失，World Food Travel Association 遂創立世界飲食文化遺產日以守護瀕危的烹飪傳統

全新的年度紀念活動定於 4 月 18 日舉行，呼籲世界各地的社區與旅遊目的地，表揚那些延續瀕危飲食傳統的守護者及其技藝。

倫敦2026年4月18日 /美通社/ -- 面對全球化、工業標準化及消費者習慣轉變，傳統飲食方式面臨越來越大的壓力。World Food Travel Association (WFTA) 今日宣佈發起世界飲食文化遺產日 (World Culinary Heritage Day)，此全球年度活動於每年 4 月 18 日舉行，在頌揚並保護那些塑造世界各地社區、文化身份及旅遊目的地的飲食傳統。 此活動由 WFTA 已連續舉辦八年的世界美食旅行日 (World Food Travel Day) 發展而成。 重新命名反映使命更加宏大、全球共鳴更為深遠，將目光由飲食文化旅遊轉為飲食文化遺產本身，亦使各地社區、媒體及政策制定者更能直接了解此日子的意義。

從家傳食譜、手工製作方式，以至地區食材及古老烹調技藝，飲食文化遺產是最貼近生活且最具意義的文化表現之一，奈何其正悄然湮滅。 WFTA 基於對 29 個國家的比較審視，估計約 13% 的傳統烹飪習俗已經消失或面臨極高風險，而且消逝之勢正日益加劇。 一眾傳統守護者，包括農夫、漁民、生產者、廚師及地方社區，常被社會忽略。

World Food Travel Association 執行董事 Erik Wolf 表示：「飲食文化遺產不單是盤中飧，還包括那位把食譜代代相傳的婆婆、那位栽種幾近失傳穀物的農夫、以及那些捕魚技術比信史時代更古老的漁民社群。 這些傳統消逝之快，令我們來不及一一記錄。 世界飲食文化遺產日，正是提醒大家及早肯定這些傳統的價值，莫待太遲。」

無論身在何方，人人皆可參與，包括家中入廚者、大廚、旅遊局、教育工作者以至文化機構：

參與方式

分享傳統菜式、食材、飲食習俗或烹飪體驗的照片或短片

細述背後故事，例如文化根源、個人意義或對社區的重要性

致敬那些守護傳統生生不息的人士、匠人或社區

使用官方標籤 #CulinaryHeritageDay

一個故事， 一道美饌， 一脈傳統， 薪火相傳。

世界飲食文化遺產日藉著訴說故事、教育及社區行動，希望把飲食文化遺產建立為文化身份、可持續旅遊以及本地經濟穩健發展的重要基石，同時激勵下一代守護那些令每個地方獨一無二的傳統。

世界飲食文化遺產日是地方風味 (Taste of Place) 運動的旗艦計劃。 歡迎前往 JoinTasteofPlace.org 參與此運動。

傳媒聯絡人

Erik Wolf，執行董事

World Food Travel Association

[email protected]

WorldFoodTravel.org

關於 World Food Travel Association

World Food Travel Association (WFTA) 於 2001 年成立，現為全球飲食旅遊界的頂尖權威機構，服務遍及超過 100 個國家的業界人士、旅遊目的地及相關企業。 WFTA 藉着地方風味 (Taste of Place) 運動，努力守護並弘揚那些塑造全球各地社區特色的烹飪傳統。 WorldFoodTravel.org

SOURCE World Food Travel Association