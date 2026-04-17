食の伝統が失われつつある中、World Food Travel Association が World Culinary Heritage Day を立ち上げ、絶滅の危機にある料理の伝統の保護に取り組む

毎年4月18日に実施されるこの新しい記念日は、危機に瀕した食の伝統を守り続けている人々と慣行を認識するよう、世界中のコミュニティと観光地に呼びかけています。

ロンドン, 2026年4月18日 /PRNewswire/ -- グローバル化、産業の標準化、消費者の習慣の変化により、伝統的な食文化が大きな圧力にさらされる中、World Food Travel Association (WFTA) は本日、World Culinary Heritage Day を立ち上げました。毎年4月18日に実施される世界的な記念日で、世界中のコミュニティ、アイデンティティ、そして地域を特徴づける食の伝統を祝し、守ることを目的としています。この記念日は、WFTA が8年間主催してきた World Food Travel Day から発展したものです。この名称変更は、より広い使命と世界的な訴求力を反映したもので、料理の旅から料理の遺産そのものへと焦点を移すと同時に、この記念日の意義を世界中のコミュニティ、メディア、政策立案者がより即座に理解できるようにするものです。

家庭のレシピや職人的な製造方法から、地域の食材や時代を超えた調理技術に至るまで、料理の遺産は最も身近で意味のある文化表現の一つです。しかし、それは失われつつあります。WFTAは29か国の比較調査に基づき、伝統的な料理の習慣の約13％が消滅しているか、極めて危機的な状態にあり、その損失は加速していると推定しています農家、漁師、生産者、料理人、地域コミュニティなど、これらの伝統を守る人々は、あまりにも多くの場合、見過ごされたままです。

「料理の遺産とは、単にお皿の上に何が載っているかということではありません。何世代にもわたってレシピを受け継いできた祖母、忘れ去られようとしている穀物を栽培する農家、文字に記された歴史よりも古い技術を持つ漁業コミュニティのことです」と、World Food Travel Association の Executive Director である Erik Wolf は述べています。 「これらの伝統は、私たちが記録するよりも速い速度で消え去ろうとしています。 World Culinary Heritage Day は、手遅れになる前にその価値を認識するよう、世界に呼びかける日です。」

家庭料理を作る人やシェフから、観光局、教育者、文化団体まで、誰でも、どこでも参加できます：

参加方法

伝統的な料理、食材、食の伝統、または料理体験の写真や短い動画を共有してください。

その背景にある物語（文化的なルーツ、個人的な意味、または地域社会における意義）を伝えてください 。

伝統を守り続けている人々、生産者、またはコミュニティを称えてください。

公式ハッシュタグ #CulinaryHeritageDayを使用してください。

一つの物語一つの料理 一つの伝統 それを次へと伝えましょう。

World Culinary Heritage Day は、ストーリーテリング、教育、そして地域社会の行動を通じて、料理の遺産を文化的アイデンティティ、持続可能な観光、地域経済の回復力の重要な柱として確立し、それぞれの場所をかけがえのないものにしている伝統を守るよう、次世代を鼓舞することを目的としています。

World Culinary Heritage Dayは、Taste of Place 運動の主要な取り組みです。 JoinTasteofPlace.org でこの運動に参加してください。

メディア連絡先:

Erik Wolf, Executive Director

World Food Travel Association

[email protected]

WorldFoodTravel.org

World Food Travel Associationについて

2001年に設立された World Food Travel Association (WFTA) は、食と飲料の観光分野における世界の主要機関であり、100か国以上の専門家、観光地、企業にサービスを提供しています。 Taste of Place 運動を通じて、WFTA は世界中のコミュニティを特徴づける料理の伝統を保護し、促進するために活動しています。 WorldFoodTravel.org

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2106248/5917682/WFTA_Mandala_Logo.jpg

SOURCE World Food Travel Association