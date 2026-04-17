ท่ามกลางการเลือนหายของประเพณีอาหาร World Food Travel Association เปิดตัว World Culinary Heritage Day เพื่ออนุรักษ์มรดกอาหารที่กำลังสูญหาย
17 Apr, 2026, 16:03 CST
วันสำคัญประจำปีในวันที่ 18 เมษายน เชิญชวนชุมชนและจุดหมายปลายทางทั่วโลกให้ตระหนักถึงผู้คนและแนวปฏิบัติที่ช่วยสืบสานประเพณีอาหารที่กำลังเสี่ยงสูญหาย
ลอนดอน, 17 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ท่ามกลางแรงกดดันจากโลกาภิวัตน์ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นแบบเดียวกัน และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกำลังกระทบต่อวิถีอาหารดั้งเดิม World Food Travel Association (WFTA) ได้เปิดตัว World Culinary Heritage Day หรือ วันมรดกอาหารโลก วันสำคัญระดับโลกประจำปี ซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่ 18 เมษายน เพื่อเฉลิมฉลองและอนุรักษ์ประเพณีอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน วัฒนธรรม และจุดหมายปลายทางทั่วโลก วันดังกล่าวพัฒนามาจาก World Food Travel Day หรือ วันการท่องเที่ยวเชิงอาหารโลก ซึ่ง WFTA จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี โดยการปรับชื่อครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจที่กว้างขึ้นและความน่าสนใจในระดับสากลมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ไปสู่การให้ความสำคัญกับมรดกอาหารโดยตรง พร้อมทั้งทำให้แนวคิดนี้เข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับชุมชน สื่อ และผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก
ตั้งแต่สูตรอาหารในครอบครัว วิธีการผลิตแบบหัตถกรรม วัตถุดิบท้องถิ่น ไปจนถึงเทคนิคการปรุงอาหารที่สืบทอดกันมา มรดกอาหารถือเป็นหนึ่งในการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายและมีความหมายมากที่สุด แต่กำลังเลือนหายไป จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบใน 29 ประเทศ WFTA ประเมินว่าประมาณ 13% ของแนวปฏิบัติด้านอาหารดั้งเดิมได้สูญหายไปแล้ว หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงสูง และแนวโน้มดังกล่าวกำลังเร่งตัวขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสืบสานมรดกเหล่านี้ เช่น เกษตรกร ชาวประมง ผู้ผลิต ผู้ปรุงอาหาร และชุมชนท้องถิ่น กลับมักไม่ได้รับการมองเห็น
"มรดกอาหารไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่อยู่บนจาน แต่คือเรื่องราวของคุณยายที่ส่งต่อสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เกษตรกรผู้ปลูกธัญพืชที่เกือบสูญหายไป และชุมชนประมงที่ใช้เทคนิคซึ่งมีมาก่อนประวัติศาสตร์ลายลักษณ์อักษร" Erik Wolf ผู้อำนวยการบริหารของ World Food Travel Association กล่าว "ประเพณีเหล่านี้กำลังหายไปเร็วกว่าที่เราจะบันทึกได้ World Culinary Heritage Day คือการเรียกร้องระดับโลกให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ ก่อนที่จะสายเกินไป"
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ตั้งแต่ผู้ทำอาหารในบ้าน เชฟ หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว นักการศึกษา ไปจนถึงองค์กรด้านวัฒนธรรม
วิธีการมีส่วนร่วม
- แชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอสั้นของอาหาร วัตถุดิบ ประเพณีอาหาร หรือประสบการณ์ด้านอาหารแบบดั้งเดิม
- เล่าเรื่องราวเบื้องหลัง ไม่ว่าจะเป็นรากทางวัฒนธรรม ความหมายส่วนตัว หรือความสำคัญต่อชุมชน
- กล่าวถึงบุคคล ผู้ผลิต หรือชุมชนที่ช่วยสืบสานประเพณีนั้น
- ใช้แฮชแท็กทางการ #CulinaryHeritageDay
หนึ่งเรื่องราว หนึ่งจานอาหาร หนึ่งประเพณี ส่งต่อให้คงอยู่
ผ่านการเล่าเรื่อง การศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน World Culinary Heritage Day มีเป้าหมายที่จะยกระดับมรดกอาหารให้เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ร่วมปกป้องสิ่งที่ทำให้แต่ละพื้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
World Culinary Heritage Day เป็นโครงการหลักของขบวนการ Taste of Place โดยสามารถเข้าร่วมได้ที่ JoinTasteofPlace.org
การติดต่อสำหรับสื่อมวลชน Erik Wolf ผู้อำนวยการบริหาร
World Food Travel Association
[email protected]
WorldFoodTravel.org
เกี่ยวกับ World Food Travel Association
ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 (ค.ศ. 2001) World Food Travel Association (WFTA) เป็นองค์กรชั้นนำของโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการแก่ผู้เชี่ยวชาญ จุดหมายปลายทาง และธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ ผ่านขบวนการ Taste of Place องค์กร WFTA มีบทบาทในการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนทั่วโลก WorldFoodTravel.org
