A medida que las tradiciones gastronómicas desaparecen, la Organización Mundial de Turismo Gastronómico lanza el Día Mundial del Patrimonio Culinario para ayudar a preservar las tradiciones culinarias en peligro de extinción

La nueva celebración anual del 18 de abril llama a las comunidades y destinos de todo el mundo a reconocer a las personas y prácticas que mantienen vivas las tradiciones alimentarias en peligro de extinción.

LONDRES, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con la globalización, la estandarización industrial y los hábitos cambiantes de los consumidores que ponen a las vías alimentarias tradicionales bajo una creciente presión, la Organización Mundial de Turismo Gastronómico (WFTA, por sus siglas en inglés) lanzó hoy el Día Mundial del Patrimonio Culinario, una celebración mundial anual, que se celebra cada 18 de abril, dedicada a celebrar y salvaguardar las tradiciones alimentarias que definen a las comunidades, las identidades y los destinos en todo el mundo. La celebración evoluciona a partir del Día Mundial de Turismo Gastronómico, que la WFTA ha organizado durante ocho años. El cambio de marca refleja una misión más amplia y un mayor atractivo global, cambiando el enfoque de los viajes culinarios al patrimonio culinario en sí, al tiempo que hace que las comunidades, los medios de comunicación y los responsables políticos de todo el mundo entiendan el día de manera más inmediata.

Desde recetas familiares y métodos de producción artesanal hasta ingredientes regionales y técnicas de cocina tradicionales, el patrimonio culinario es una de las expresiones culturales más accesibles y significativas, pero está desapareciendo. Con base en una revisión comparativa de 29 países, la WFTA estima que aproximadamente el 13 % de las prácticas culinarias tradicionales han desaparecido o están en riesgo extremo, pérdidas que se están acelerando. Con demasiada frecuencia, las personas que preservan estas tradiciones (agricultores, pescadores, productores, cocineros y comunidades locales) permanecen invisibles.

"El patrimonio culinario no se trata simplemente de lo que hay en el plato, se trata de la abuela cuya receta se ha transmitido de generación en generación, el agricultor que cultiva un grano casi olvidado, la comunidad pesquera cuyas técnicas son anteriores a la historia escrita", dijo Erik Wolf, director ejecutivo de la Asociación Mundial de Viajes de Alimentos. "Estas tradiciones están desapareciendo más rápido de lo que podemos documentarlas. El Día Mundial del Patrimonio Culinario es un llamado mundial a reconocer su valor antes de que sea demasiado tarde ".

Cualquier persona, en cualquier lugar, puede participar, desde cocineros y chefs caseros hasta juntas de turismo, educadores y organizaciones culturales:

Cómo participar

Comparte una foto o un video corto de un plato tradicional, un ingrediente, una tradición gastronómica o una experiencia culinaria

Cuenta la historia detrás de ella: sus raíces culturales, su significado personal o la importancia de la comunidad

Reconocer a las personas, los creadores o las comunidades que mantienen viva la tradición

Usa el hashtag oficial #CulinaryHeritageDay

Una historia. Un plato. Una tradición. Pásalo.

A través de la narración de historias, la educación y la acción comunitaria, el Día Mundial del Patrimonio Culinario tiene como objetivo establecer el patrimonio culinario como un pilar esencial de la identidad cultural, el turismo sostenible y la resiliencia económica local, e inspirar a la próxima generación a proteger las tradiciones que hacen que cada lugar sea irremplazable.

El Día Mundial del Patrimonio Culinario es la iniciativa emblemática del movimiento Taste of Place. Únase al movimiento en JoinTasteofPlace.org.

Contacto para los medios

Erik Wolf, director ejecutivo de

la World Food Travel Association

[email protected]

WorldFoodTravel.org

Acerca de la World Food Travel Association

Fundada en 2001, la World Food Travel Association (WFTA) es la principal autoridad mundial en turismo gastronómico, y presta servicios a profesionales, destinos y empresas en más de 100 países. A través de su movimiento Taste of Place, la WFTA trabaja para proteger y promover las tradiciones culinarias que definen a las comunidades de todo el mundo. WorldFoodTravel.org

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FUENTE World Food Travel Association