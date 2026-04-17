Día Mundial del Patrimonio Culinario para preservar las tradiciones culinarias en peligro de extinción

-Ante la desaparición de tradiciones culinarias, la Asociación Mundial de Turismo Gastronómico lanza el Día Mundial del Patrimonio Culinario para ayudar a preservar las tradiciones culinarias en peligro de extinción

Esta nueva celebración anual, que tiene lugar el 18 de abril, invita a las comunidades y destinos de todo el mundo a reconocer a las personas y las prácticas que mantienen vivas las tradiciones culinarias en peligro de extinción

LONDRES, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ante la creciente presión que ejercen la globalización, la estandarización industrial y los cambios en los hábitos de consumo sobre las tradiciones culinarias, la Asociación Mundial de Turismo Gastronómico (WFTA) lanzó hoy el Día Mundial del Patrimonio Culinario, una celebración global anual que se lleva a cabo cada 18 de abril y que se dedica a celebrar y salvaguardar las tradiciones gastronómicas que definen comunidades, identidades y destinos en todo el mundo. Esta celebración surge del Día Mundial del Turismo Gastronómico, que la WFTA ha organizado durante ocho años. El cambio de nombre refleja una misión más amplia y un mayor alcance global, centrando la atención en el patrimonio culinario en sí mismo, en lugar del turismo gastronómico, y facilitando así la comprensión del día por parte de comunidades, medios de comunicación y responsables políticos de todo el mundo.

Desde recetas familiares y métodos de producción artesanales hasta ingredientes regionales y técnicas culinarias ancestrales, el patrimonio culinario es una de las expresiones culturales más accesibles y significativas; sin embargo, está desapareciendo. Según un análisis comparativo de 29 países, la WFTA estima que aproximadamente el 13 % de las prácticas culinarias tradicionales han desaparecido o se encuentran en grave riesgo, pérdidas que se están acelerando. Quienes preservan estas tradiciones —agricultores, pescadores, productores, cocineros y comunidades locales— a menudo permanecen invisibles.

"El patrimonio culinario no se limita a lo que hay en el plato, sino que abarca a la abuela cuya receta se ha transmitido de generación en generación, al agricultor que cultiva un grano casi olvidado, a la comunidad pesquera cuyas técnicas son anteriores a la historia escrita", afirmó Erik Wolf, director ejecutivo de la Asociación Mundial de Viajes Gastronómicos. "Estas tradiciones están desapareciendo más rápido de lo que podemos documentarlas. El Día Mundial del Patrimonio Culinario es un llamamiento global para reconocer su valor antes de que sea demasiado tarde".

Cualquier persona, en cualquier lugar, puede participar: desde cocineros aficionados y chefs hasta oficinas de turismo, educadores y organizaciones culturales.

Cómo participar

Comparte una foto o un video corto de un plato tradicional, ingrediente, tradición culinaria o experiencia gastronómica.

Cuenta la historia que hay detrás: sus raíces culturales, su significado personal o su importancia para la comunidad.

Reconoce a las personas, los creadores o las comunidades que mantienen viva la tradición.

Usa el hashtag oficial #CulinaryHeritageDay.

Una historia. Un plato. Una tradición. Transmítela.

A través de la narración de historias, la educación y la acción comunitaria, el Día Mundial del Patrimonio Culinario busca consolidar el patrimonio culinario como un pilar esencial de la identidad cultural, el turismo sostenible y la resiliencia económica local, e inspirar a la próxima generación a proteger las tradiciones que hacen que cada lugar sea irremplazable.

El Día Mundial del Patrimonio Culinario es la iniciativa principal del movimiento Sabor del Lugar. Únase al movimiento en JoinTasteofPlace.org

Contacto para medios

Erik Wolf, director ejecutivo

World Food Travel Association

[email protected]

WorldFoodTravel.org

Acerca de la Asociación Mundial de Turismo Gastronómico

Fundada en 2001, la Asociación Mundial de Turismo Gastronómico (WFTA) es la principal autoridad mundial en turismo gastronómico, y presta servicios a profesionales, destinos y empresas en más de 100 países. A través de su iniciativa 'Sabor del Lugar', la WFTA trabaja para proteger y promover las tradiciones culinarias que definen a las comunidades de todo el mundo. WorldFoodTravel.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2106248/5917682/WFTA_Mandala_Logo.jpg