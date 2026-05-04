A Meiyume (Group) LTD obtém a classificação EcoVadis Gold para 2026, reforçando seu compromisso com a beleza sustentável

HONG KONG, 4 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Meiyume (Group) LTD obteve a classificação EcoVadis Gold para 2026, com a empresa ocupando o 96º percentil globalmente e figurando entre as empresas com melhor desempenho em sustentabilidade.

A EcoVadis avalia as empresas em termos de meio ambiente, trabalho e direitos humanos, ética e compras sustentáveis. A classificação Gold reflete o forte desempenho da Meiyume e o compromisso contínuo de incorporar a sustentabilidade em toda a sua cadeia de suprimentos.

Meiyume - EcoVadis Gold 2026

O compromisso de um fornecedor com a sustentabilidade é cada vez mais importante para as marcas, pois elas trabalham para atender aos crescentes requisitos regulatórios e às crescentes expectativas dos consumidores por transparência e práticas responsáveis. Nesse cenário, escolher os parceiros certos é essencial. Parceiros como a Meiyume desempenham um papel fundamental na viabilização de soluções mais responsáveis e prontas para o futuro, ajudando a fortalecer os padrões de sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos.

Uma estratégia holística de sustentabilidade: a estrutura dos 5Ps da Meiyume

A abordagem de sustentabilidade da Meiyume é guiada por sua estrutura de 5Ps: Produto, Processo, Locais (Places), Pessoas e Princípio, garantindo uma integração abrangente em toda a empresa:

Produto – Avanço da inovação sustentável em formulações e embalagens

Processo – Fortalecimento das práticas de fornecimento responsável e da cadeia de suprimentos

Locais – Melhorar a eficiência operacional e o desempenho ambiental

Pessoas – Promover um local de trabalho inclusivo e solidário

Princípio – Defender padrões sólidos de governança e conformidade

A sustentabilidade como uma jornada contínua

Embora a classificação EcoVadis Gold seja um marco importante, a Meiyume vê a sustentabilidade como uma jornada contínua. A empresa continua comprometida em fortalecer seu desempenho em sustentabilidade e em apoiar as marcas de beleza e cuidados pessoais a alcançar suas metas de sustentabilidade.

Sobre a Meiyume:

Anteriormente LF Beauty, a Meiyume oferece soluções de beleza de ponta a ponta - embalagem, ODM, OEM - fundamentadas em sustentabilidade e insights. Com sua plataforma de inteligência de beleza e uma rede de fornecimento global, a Meiyume dá vida a visões com agilidade, inteligência e responsabilidade.

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Fases I e II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

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FONTE Meiyume