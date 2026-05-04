미유미(그룹), 2026년 에코바디스 골드 등급 획득…지속가능한 뷰티에 대한 의지 강화

홍콩 2026년 5월 4일 /PRNewswire/ -- 미유미(Meiyume (Group) LTD)가 2026년 에코바디스(EcoVadis) 골드 등급을 획득해 전 세계 상위 4%에 속하는 기업이자 지속가능성 분야에서 우수 기업에 선정됐다.

에코바디스는 환경, 노동 및 인권, 윤리, 지속가능한 조달 등 다양한 항목에서 기업을 평가한다. 이번 골드 등급은 미유미가 공급망 전반에 걸쳐 지속가능성을 내재화하기 위해 지속적으로 노력해온 성과가 인정받은 것이다.

Meiyume - Ecovadis Gold 2026

브랜드들이 강화되는 규제 요건과 투명성 및 책임 있는 관행에 대한 소비자 기대 변화에 대응하는 가운데, 공급업체의 지속가능성에 대한 의지는 점점 더 중요해지고 있다. 이러한 환경에서 적절한 파트너를 선택하는 것은 필수적이다. 미유미와 같은 파트너는 책임감 있고 미래지향적인 솔루션의 구현을 뒷받침하고 공급망 전반에서 지속가능성의 기준을 높여 준다.

총체적 지속가능성 전략: 미유미의 5P 프레임워크

미유미의 지속가능성 접근 방식은 Product(제품), Process(프로세스), Places(사업장), People(사람), Principle(원칙)이라는 5P 프레임워크를 기반으로 하며, 이를 통해 전사적으로 통합된 지속가능성을 구현하고 있다.

Product – 제형 및 패키징 분야에서 지속가능한 혁신 추진

– 제형 및 패키징 분야에서 지속가능한 혁신 추진 Process – 책임 있는 소싱 및 공급망 관리 강화

– 책임 있는 소싱 및 공급망 관리 강화 Places – 운영 효율성과 환경 성과 개선

– 운영 효율성과 환경 성과 개선 People – 포용적이고 지원적인 근무 환경 조성

– 포용적이고 지원적인 근무 환경 조성 Principle – 강력한 거버넌스 및 컴플라이언스 기준 준수

지속가능성은 쉼없는 여정

에코바디스 골드 등급 획득은 중요한 이정표이지만, 미유미는 지속가능성을 하나의 지속적인 여정으로 보고 있다. 회사는 앞으로도 지속가능성 성과를 강화하고, 뷰티 및 퍼스널 케어 브랜드들이 각자의 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 지원할 계획이다.

미유미 소개

엘에프 뷰티(LF Beauty)에서 사명을 변경한 미유미는 패키징, ODM, OEM을 아우르는 엔드투엔드 뷰티 솔루션을 제공하며, 지속가능성과 인사이트를 기반으로 사업을 전개하고 있다. 뷰티 인텔리전스 플랫폼(Beauty Intelligence Platform)과 글로벌 소싱 네트워크를 통해 민첩성, 지능, 책임감을 바탕으로 고객의 비전을 실현한다.

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

SOURCE Meiyume