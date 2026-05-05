Meiyume (Group) LTD obtient la médaille d'Or EcoVadis pour 2026, renforçant ainsi son engagement en faveur de la beauté durable

HONG KONG, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Meiyume (Group) LTD a obtenu la médaille d'or EcoVadis pour 2026, l'entreprise se situant dans le 96e percentile mondial et parmi les entreprises les plus performantes en matière de développement durable.

EcoVadis évalue les entreprises dans les domaines de l'environnement, du travail et des droits humains, de l'éthique et des achats responsables. La médaille d'Or reflète les excellents résultats de Meiyume et son engagement sans faille envers l'intégration du développement durable dans toute sa chaîne d'approvisionnement.

Meiyume - Ecovadis Gold 2026

L'engagement d'un fournisseur en faveur du développement durable représente un critère de plus en plus important pour les marques qui s'efforcent de répondre aux exigences réglementaires croissantes et aux attentes des consommateurs en matière de transparence et de pratiques responsables. Dans ce contexte, il est essentiel de choisir les bons partenaires. Des partenaires tels que Meiyume jouent un rôle clé dans la mise en place de solutions plus responsables et tournées vers l'avenir, tout en contribuant à renforcer les normes de durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Une stratégie holistique de développement durable : le cadre des 5P de Meiyume

L'approche de Meiyume en matière de développement durable est guidée par son cadre des 5P : Product, Process, Place, People et Principle, garantissant une intégration complète dans l'ensemble de l'entreprise :

Product : promotion de l'innovation durable dans les formulations et les emballages

Process : renforcement des pratiques d'approvisionnement responsable et de gestion de la chaîne d'approvisionnement

Place : amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la performance environnementale

People : promotion d'un lieu de travail inclusif et solidaire

Principle : respect des normes strictes en matière de gouvernance et de conformité

La durabilité, un voyage permanent

Si la médaille d'Or EcoVadis marque une étape importante, Meiyume considère le développement durable comme un processus continu. L'entreprise reste déterminée à renforcer ses performances en matière de développement durable et à aider les marques de produits de beauté et de soins à atteindre leurs objectifs dans ce domaine.

À propos de Meiyume :

Anciennement LF Beauty, Meiyume offre des solutions de beauté de bout en bout (packaging, ODM, OEM) fondées sur la durabilité et les connaissances approfondies. Grâce à sa plateforme Beauty Intelligence et à son réseau mondial d'approvisionnement, Meiyume donne vie à des visions avec agilité, intelligence et responsabilité.

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

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