Meiyume (Group) LTD ได้รับการจัดอันดับ EcoVadis ระดับ Gold ประจำปี 2569 ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมความงาม
04 May, 2026, 10:53 CST
ฮ่องกง, 4 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Meiyume (Group) LTD ได้รับการจัดอันดับ EcoVadis ระดับ Gold ประจำปี 2569 โดยบริษัทอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 96 ของโลก และติดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นในระดับแนวหน้า
EcoVadis ดำเนินการประเมินบริษัทต่าง ๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน การถูกจัดอันดับที่ระดับ Gold สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ Meiyume และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการบูรณาการแนวคิดความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของซัพพลายเออร์กำลังทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับแบรนด์ต่าง ๆ เนื่องจากต้องปรับตัวให้สอดรับกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ในบริบทเช่นนี้ การคัดเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง พันธมิตรอย่าง Meiyume มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโซลูชันที่รับผิดชอบและมีความพร้อมสำหรับอนาคต พร้อมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐานด้านความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
กลยุทธ์ความยั่งยืนแบบองค์รวม: กรอบแนวคิด 5Ps ของ Meiyume
แนวทางด้านความยั่งยืนของ Meiyume ขับเคลื่อนโดยกรอบแนวคิด 5Ps ได้แก่ Product, Process, Places, People และ Principle เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างครอบคลุมในทุกมิติของธุรกิจดังต่อไปนี้:
Product – ผลักดันนวัตกรรมที่ยั่งยืนในด้านสูตรผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
Process – เสริมสร้างแนวปฏิบัติด้านการจัดหาและการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ
Places – ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
People – สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
Principle – ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ความยั่งยืนในฐานะการเดินทางอย่างต่อเนื่อง
แม้การได้รับการจัดอันดับ EcoVadis ระดับ Gold จะถือเป็นหมุดหมายสำคัญ แต่ Meiyume มองว่าความยั่งยืนคือเส้นทางที่ต้องดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงคงมุ่งมั่นยกระดับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนแบรนด์ด้านความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของตน
เกี่ยวกับ Meiyume:
Meiyume ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ LF Beauty นำเสนอผลิตภัณฑ์การดูแลความงามแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ บริการด้าน ODM และ OEM โดยยึดมั่นในแนวคิดด้านความยั่งยืนและข้อมูลเชิงลึกเป็นสำคัญ ด้วยการสนับสนุนจากแพลตฟอร์ม Beauty Intelligence Platform และเครือข่ายการจัดหาทั่วโลก Meiyume จึงสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นจริงได้อย่างคล่องตัว ชาญฉลาด และมีความรับผิดชอบ
https://meiyume.com/
2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 ถนน Cheung Sha Wan, เกาลูน, ฮ่องกง
