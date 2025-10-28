Meiyume na Cosmopack Asia 2025: SEEDED -- Enraizada na Inteligência, Conectada Através da Veia da Beleza

HONG KONG, 28 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Meiyume, pioneira em soluções de beleza de ponta a ponta, apresenta a SEEDED — Rooted in Intelligence, Connected Through the Beauty Vein na Cosmopack Asia. Como líder global em embalagens, desenvolvimento de produtos prontos para uso e fabricação, a Meiyume emprega sua Plataforma de Inteligência de Beleza (bip) proprietária - analisando mais de 10 milhões de pontos de dados mensalmente - para fornecer produtos de beleza sob medida que ressoam com as preferências dos consumidores em todo o mundo.

Apresentamos o SEED

Meiyume na Cosmolab & Cosmopack Asia 2025

No cerne de cada inovação está uma semente - uma ideia pronta para crescer. SEEDED reflete como a inteligência, o fornecimento ético, as formulações inventivas e as embalagens sustentáveis estão interligados na Meiyume, criando um ecossistema onde a inovação evolui para produtos globais de sucesso para clientes e parceiros.

Apresentando SEED TO LAST: Carregando a Veia da Inovação (3-D07)

SEED TO LAST destaca o compromisso da Meiyume com a sustentabilidade, a inovação e a excelência em embalagens. Com mais de 30 anos de experiência, instalações de última geração e uma rede global de fornecimento, a Meiyume fabrica embalagens ecológicas, funcionais e elegantes. Com o apoio de certificações do setor e patentes ativas, seus engenheiros expandem continuamente os limites de embalagens, ODM e OEM.

Os visitantes experimentarão como os designs premiados e atemporais da Meiyume trazem soluções de beleza para a vida - cada um carregando a veia da inovação e da sustentabilidade.

Apresentando o Cosmolab – SEMEADO PARA A BELEZA: inteligência na raiz, multifuncionalidade em todos os ramos, resultados que você pode ver (3-D05)

SEED FOR BEAUTY da Cosmolab: Meiyume x Intercos incorpora a semente da inovação, onde a inteligência e a multifuncionalidade brotam em soluções de ponta para cuidados com a pele, cuidados pessoais e cosméticos.

Como os galhos de uma árvore, o Cosmolab conecta líderes do setor e IA para fornecer produtos prontos para uso desejáveis. Equipado com o bip, ele impulsiona a criação de produtos personalizados e orientados por dados, transformando ideias em inovações tangíveis relevantes para o consumidor.

Os visitantes podem explorar quatro tendências-chave de beleza identificadas por meio de coleções prontas para uso orientadas por insights da Meiyume e da Intercos, prontas para localização e comercialização.

Uma experiência prática convida os visitantes a escolher flores que representam essas tendências e adicioná-las a uma árvore colaborativa - simbolizando o crescimento e a transformação de ideias inovadoras em realidade.

Visite-nos

Através da SEED , a Meiyume cultiva um futuro mais inteligente, sustentável e conectado para a beleza.

11 -13 de novembro de 2025

AsiaWorld-Expo, Hong Kong

Cosmolab (Meiyume com Intercos): 3-D05

Cosmopack (Meiyume): 3-D07

Sobre a Meiyume

Anteriormente LF Beauty, a Meiyume oferece soluções de beleza de ponta a ponta - embalagem, engenharia, fabricação, ODM, OEM, formulação e inovações inteligentes - fundamentadas em sustentabilidade. Alimentado pelo bip e por uma rede global de fornecimento, o Meiyume dá vida a visões com agilidade, inteligência e responsabilidade.

Perguntas da mídia:

Kenneth Chia

Gerente de Marketing

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805762/Meiyume_at_CosmoLab_CosmoPack_2025.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2805763/without_tm_meiyume_logo_Logo.jpg

FONTE Meiyume