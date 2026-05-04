-Meiyume (Group) LTD obtiene la calificación 'Gold' de EcoVadis para 2026, lo que refuerza su compromiso con la belleza sostenible

HONG KONG, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Meiyume (Group) LTD ha obtenido la calificación 'Gold' de EcoVadis para 2026, situándose la empresa en el percentil 96 a nivel mundial y entre las empresas con mejor rendimiento en materia de sostenibilidad.

EcoVadis evalúa a las empresas en materia de medio ambiente, derechos laborales y humanos, ética y compras sostenibles. La calificación 'Gold' refleja el sólido desempeño de Meiyume y su compromiso constante con la integración de la sostenibilidad en toda su cadena de suministro.

Meiyume - Ecovadis Gold 2026

El compromiso de los proveedores con la sostenibilidad es cada vez más importante para las marcas, que se esfuerzan por cumplir con los crecientes requisitos normativos y las expectativas cambiantes de los consumidores en cuanto a transparencia y prácticas responsables. En este contexto, es fundamental elegir a los aliados adecuados. Asociados como Meiyume desempeñan un papel clave a la hora de facilitar soluciones más responsables y preparadas para el futuro, al tiempo que contribuyen a reforzar los estándares de sostenibilidad en toda la cadena de suministro.

Una estrategia de sostenibilidad integral: el marco de las 5 P de Meiyume

El enfoque de sostenibilidad de Meiyume se rige por su marco de las 5 P: Producto, Proceso, Puesto, Personas y Principios, lo que garantiza una integración completa en toda la empresa:

Producto – Impulsar la innovación sostenible en formulaciones y envases

Proceso – Fortalecer las prácticas de abastecimiento responsable y de la cadena de suministro

Puesto – Mejorar la eficiencia operativa y el rendimiento medioambiental

Personas – Fomentar un entorno laboral inclusivo y solidario

Principios – Mantener unos sólidos estándares de gobernanza y cumplimiento normativo

La sostenibilidad como un proceso continuo

Aunque la calificación 'Gold' de EcoVadis supone un hito importante, Meiyume considera que la sostenibilidad es un proceso continuo. La empresa mantiene su compromiso de mejorar su rendimiento en materia de sostenibilidad y de ayudar a las marcas de belleza y cuidado personal a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Acerca de Meiyume:

Anteriormente conocida como LF Beauty, Meiyume ofrece soluciones integrales para el sector de la belleza —envasado, ODM y OEM— basadas en la sostenibilidad y el conocimiento del mercado. Gracias a su plataforma Beauty Intelligence y a una red global de abastecimiento, Meiyume hace realidad las ideas con agilidad, inteligencia y responsabilidad.

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

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