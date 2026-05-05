Meiyume (Group) LTD obtiene la calificación Gold de EcoVadis para 2026 y refuerza su compromiso con la belleza sostenible

HONG KONG, 5 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Meiyume (Group) LTD logró la calificación EcoVadis Gold para 2026 y la empresa se encuentra en el percentil 96 a nivel mundial y entre las empresas con mejor desempeño en materia de sostenibilidad.

EcoVadis evalúa a las empresas en materia de medio ambiente, trabajo y derechos humanos, ética y adquisiciones sostenibles. La calificación Gold refleja el sólido desempeño de Meiyume y su compromiso continuo en incorporar la sostenibilidad en toda su cadena de suministro.

Meiyume - EcoVadis Gold 2026

El compromiso de un proveedor con la sostenibilidad es cada vez más importante para las marcas, ya que trabajan para cumplir con los crecientes requisitos reglamentarios y las cambiantes expectativas de los consumidores en materia de transparencia y prácticas responsables. En este panorama, elegir los socios adecuados es esencial. Aliados como Meiyume desempeñan un papel clave al permitir soluciones más responsables y preparadas para el futuro, a la vez que ayudan a fortalecer los estándares de sostenibilidad en toda la cadena de suministro.

Estrategia holística de sostenibilidad: marco de las 5 P de Meiyume

El enfoque de sostenibilidad de Meiyume se guía por su marco de las 5 P: producto, proceso, lugares, personas y principio, lo que garantiza una integración completa en toda la empresa:

Producto: avanzar en la innovación sostenible en formulaciones y envases

Proceso: fortalecer las prácticas responsables de abastecimiento y cadena de suministro

Lugares: mejorar de la eficiencia operativa y el desempeño ambiental

Personas: promover un lugar de trabajo inclusivo y de apoyo

Principio: mantener estándares sólidos de gobernanza y cumplimiento

La sostenibilidad como experiencia continua

Si bien la calificación EcoVadis Gold marca un hito importante, Meiyume considera que la sostenibilidad es una experiencia continua. La empresa mantiene su compromiso de fortalecer su desempeño en materia de sostenibilidad y apoyar a las marcas de belleza y cuidado personal en el logro de sus objetivos de sostenibilidad.

Acerca de Meiyume:

Meiyume, anteriormente LF Beauty, ofrece soluciones de belleza integrales (empaque, fabricante de diseño original, ODM, y fabricante de equipo original, OEM) basadas en la sostenibilidad y los conocimientos. Meiyume cuenta con la plataforma Beauty Intelligence y una red de abastecimiento mundial que dan vida a las visiones con agilidad, inteligencia y responsabilidad.

https://meiyume.com/

2/F HK Spinners Industrial Building, Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road, Kowloon, Hong Kong

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FUENTE Meiyume