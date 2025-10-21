A Microban International lança a tecnologia EcoFresh Odor-Capture para estilos de vida ativos e ao ar livre

Projetado para capturar um amplo espectro de odores corporais e ambientais, o EcoFresh oferece frescor e desempenho duradouros para vestuário, equipamentos e têxteis

HUNTERSVILLE, Carolina do Norte, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Microban International, líder em soluções de controle de odores, anunciou o lançamento do EcoFresh™, uma tecnologia de controle de odores de ponta que captura uma ampla gama de odores corporais, ambientais e outros ofensivos. Desenvolvida com entusiastas ativos e ao ar livre em mente, esta tecnologia abrangente visa e captura odores na superfície e dentro dos tecidos tratados, proporcionando uma poderosa redução de odores e frescor duradouro, mesmo em ambientes desafiadores.

A Microban International lançou o EcoFresh, uma tecnologia de captura de odores para estilos de vida ativos e ao ar livre. O EcoFresh fornece captura de odores de ação rápida, trabalhando em tempo real para evitar que os materiais tratados fiquem saturados ou sobrecarregados por odores.

O EcoFresh captura um conjunto diversificado de odores, incluindo odor de suor/pé/corpo (ácidos carboxílicos), odor corporal envelhecido (aldeídos), odor de fumaça (aromáticos), odor de peixe (aminas e sulfetos) e muito mais. Fornece captura de odor de ação rápida, trabalhando em tempo real para evitar que os materiais tratados fiquem saturados ou sobrecarregados por odorantes. Esta tecnologia supera os tecidos de carvão ativado, oferecendo tipos de tecido e opções de cores inigualáveis, criando um desempenho duradouro e estendendo o uso de poliéster, misturas ricas em poliéster, spandex, nylon, algodão, não-tecidos, polipropileno e muito mais.

"Estamos orgulhosos de apresentar uma tecnologia abrangente que representa a mais ampla oferta em nosso portfólio de controle de odores", disse Souvik Nandi, vice-presidente de tecnologia e inovação da Microban International. "O EcoFresh foi projetado para oferecer um desempenho excepcional de captura de odores para os consumidores finais, garantindo uma integração perfeita para nossos parceiros de fabricação em uma ampla gama de aplicações."

A tecnologia EcoFresh apresenta duas ofertas principais: EH1000, que é compatível com auxiliares de absorção, e ER1000, que é compatível com repelentes de água duráveis e aglutinantes adicionados pelo cliente. A tecnologia pode ser aplicada durante os processos normais de fabricação, incluindo aplicações de exaustão, preenchimento e pulverização, sem necessidade de etapas adicionais. A maquiagem não iônica e a compatibilidade personalizável do EcoFresh permitem o uso em uma variedade de aplicações, incluindo roupas esportivas, equipamentos para caminhadas e camping, uniformes, filtragem e estofamento, preservando o conforto e o desempenho originais do tecido.

O EcoFresh está atualmente passando pela certificação OEKO-TEX ® e pela aprovação bluesign ®, marcando um passo fundamental na validação de seu desempenho e compromisso em atender aos mais altos padrões do setor.

A Microban International apresentará a tecnologia EcoFresh™ em dois eventos futuros: Performance Days em Munique, Alemanha (29 a 30 de outubro, estande H42) e Functional Fabric Fair em Oregon, EUA (11 a 13 de novembro, estande 784). Os participantes estão convidados a visitar os estandes da Microban para descobrir como a EcoFresh está redefinindo a inovação no controle de odores. Para saber mais antes dos shows, visite https://www.microban.com/odor-control/technologies/ecofresh.

Sobre a Microban International

Parte da Barr Brands International, a Microban International abriga as marcas globais mais confiáveis e conhecidas nos mercados de antimicrobianos, controle de odores e higienização/desinfecção: Microban ® e Ultra-Fresh ®. Nossa organização experimentou mais de 100 anos coletivos de crescimento e revolucionou o setor. Como líder global, nossos sistemas proativos mantêm os produtos mais limpos e controlam melhor os odores, evitando problemas antes que eles comecem. A Microban International impulsiona a inovação combinando ciência e soluções criativas que aprimoram produtos de consumo, têxteis, industriais e médicos de alta qualidade em todo o mundo. Hoje, as marcas Microban e Ultra-Fresh e nossas tecnologias são apresentadas em milhares de produtos em todo o mundo. A empresa tem sede na Carolina do Norte e opera na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Para obter mais informações, acesse www.microban.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2457592/Microban_WITH_TAG_COLOR_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801490/Microban_Technology_Shield_ECOFRESH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801491/EcoFresh_MOA_How_it_Works.jpg

FONTE Microban International