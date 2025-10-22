Microban International、アクティブ＆アウトドア・ライフスタイル向けの防臭テクノロジーEcoFreshを発表

人体および環境由来の幅広い臭気成分を捕捉するよう設計されたEcoFresh は、アパレル、ギア、テキスタイル製品に長時間の清潔感と高い性能をもたらします

ノースカロライナ州ハンターズビル, 2025年10月22日 /PRNewswire/ -- 臭気防止ソリューションのリーダーであるMicroban Internationalは、人体由来、環境由来、その他の不快な臭気成分を幅広く捕捉する最先端の防臭技術EcoFresh™の発売を発表しました。アクティブ派やアウトドア愛好者を念頭に開発されたこの包括的な技術は、処理された生地の表面および内部に発生する臭気を的確に捕捉し、過酷な環境下でも強力な防臭効果と持続的な清潔感を実現します。

EcoFreshは、汗・足・体臭（カルボン酸）、加齢臭（アルデヒド）、煙の臭い（芳香族化合物）、魚の臭い（アミン類および硫化物）など、さまざまな臭気成分を効果的に捕捉します。また、即効性のある消臭効果を発揮し、加工後の素材に臭気成分が飽和したり、素材が悪臭に支配されるのをリアルタイムで防ぎます。この技術は、活性炭繊維を上回る性能を発揮すると同時に、他に類を見ない多様な生地タイプやカラー・オプションを提供し、ポリエステル、ポリエステル混紡、スパンデックス、ナイロン、コットン、不織布、ポリプロピレンなどの素材の持続的な性能と使用寿命を延ばします。

「当社の防臭技術ポートフォリオの中で最も幅広いソリューションを提供する、包括的なテクノロジーを発表できることを誇りに思います」と、Microban International のテクノロジー＆イノベーション担当副社長Souvik Nandi氏は述べています。「EcoFreshは、卓越した防臭性能を消費者に提供すると同時に、製造パートナーがさまざまな用途にスムーズに導入できるよう設計されています。」

EcoFresh技術には、2つの主要なソリューションがあります。吸湿速乾剤と併用可能なEH1000と、耐久撥水剤や顧客が追加するバインダーと併用可能なER1000です。この技術は、排出法、パディング法、スプレー塗布など、通常の製造工程の中で適用でき、追加の工程を必要としません。EcoFreshの非イオン性構造とカスタマイズ可能な適合性により、アクティブウェア、ハイキング＆キャンプ用ギア、ユニフォーム、フィルター材、家具用張地など、幅広い用途で使用でき、生地本来の快適さと性能を損なうことなく効果を発揮します。

EcoFreshは現在、OEKO-TEX®認証およびbluesign®承認の取得プロセスを進めています。これは、性能の実証と、業界最高水準への適合を目指す重要なステップです。

Microban Internationalは、今後開催される2つのイベントでEcoFresh™技術を初披露します。ドイツ・ミュンヘンで開催される Performance Days（10月29日〜30日、ブースH42）、アメリカ・オレゴン州で開催される Functional Fabric Fair（11月11日〜13日、ブース784）です。Microbanのブースにお立ち寄りいただければ、EcoFreshがどのように消臭技術のイノベーションを刷新しているかを体験できます。展示会に先立ち、詳細については、https://www.microban.com/odor-control/technologies/ecofreshをご覧ください。

Microban International について

Barr Brands Internationalの一員であるMicroban Internationalは、抗菌、防臭、除菌/消毒市場において最も信頼され、よく知られている世界的なブランド、Microban®とUltra-Fresh®を擁しています。当社は、100年以上にわたって成長を続け、業界に革命を起こしてきました。グローバル・リーダーとして、私たちのプロアクティブ・システムは、問題を未然に防ぐことで、製品をより清潔に保ち、臭いをよりよく制御します。Microban Internationalは、高品質な消費者向け製品、繊維製品、工業用製品、医療用製品を強化する科学と創造的なソリューションを組み合わせることで、イノベーションを世界中で推進しています。今日、MicrobanおよびUltra-Freshブランドと同社の技術は、世界中の何千もの製品に採用されています。当社はノースカロライナ州に本社を置き、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で事業を展開しています。詳細については、www.microban.comをご覧ください。

