Microban International lanza la tecnología EcoFresh de captura de olores

Microban International

Oct 21, 2025

-Microban International lanza la tecnología EcoFresh de captura de olores para estilos de vida activos y al aire libre

Diseñada para capturar un amplio espectro de olores corporales y ambientales, EcoFresh ofrece frescura duradera y un alto rendimiento para prendas, equipos y textiles

HUNTERSVILLE, N.C., 21 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Microban International, el líder en soluciones para el control de olores, anunció el lanzamiento de EcoFresh™, una tecnología de vanguardia que captura un amplio espectro de olores corporales, ambientales y otros olores ofensivos. Desarrollada pensando en los entusiastas de las actividades al aire libre, esta tecnología integral ataca y captura los olores en la superficie y el interior de las telas tratadas, ofreciendo una potente reducción de olores y una frescura duradera, incluso en entornos difíciles.

EcoFresh captura una amplia gama de odorantes, incluyendo olor a sudor, pies y cuerpo (ácidos carboxílicos), olor corporal a envejecimiento (aldehídos), olor a humo (aromáticos), olor a pescado (aminas y sulfuros) y más. Proporciona una captura de olores de acción rápida, trabajando en tiempo real para evitar que los materiales tratados se saturen o se vean abrumados por los odorantes. Esta tecnología supera a las telas de carbón activado, a la vez que ofrece una variedad de tipos de tela y colores inigualables, creando un rendimiento duradero y ampliando el uso de poliéster, mezclas ricas en poliéster, spandex, nailon, algodón, telas no tejidas, polipropileno y más.

"Nos enorgullece presentar una tecnología integral que representa la oferta más amplia en nuestr a cartera de control de olores", afirmó Souvik Nandi, Vicepresidente de Tecnología e Innovación de Microban International. "EcoFresh está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la captura de olores para los consumidores finales, a la vez que garantiza una integración perfecta para nuestros socios de fabricación en una amplia gama de aplicaciones".

La tecnología EcoFresh se presenta en dos versiones principales: EH1000, compatible con agentes absorbentes, y ER1000, compatible con repelentes de agua duraderos y aglutinantes añadidos por el cliente. Esta tecnología puede aplicarse durante los procesos de fabricación habituales, como aplicaciones de escape, acolchado y pulverización, sin necesidad de pasos adicionales. La composición no iónica de EcoFresh y su compatibilidad personalizable permiten su uso en diversas aplicaciones, como ropa deportiva, equipo de senderismo y camping, uniformes, sistemas de filtración y tapicería, a la vez que conserva la comodidad y el rendimiento originales del tejido.

EcoFresh se encuentra actualmente en proceso de certificación OEKO-TEX® y aprobación bluesign®, lo que marca un paso clave para validar su rendimiento y compromiso con el cumplimiento de los más altos estándares de la industria.

Microban International presentará la tecnología EcoFresh™ en dos próximos eventos: Performance Days en Múnich, Alemania (29 y 30 de octubre, stand H42) y Functional Fabric Fair en Oregón, EE.UU. (11 al 13 de noviembre, stand 784). Se invita a los asistentes a visitar los stands de Microban para descubrir cómo EcoFresh está redefiniendo la innovación en el control de olores. Para obtener más información antes de las ferias, visite https://www. microban.com/odor-control/technologies/ecofresh .

A cerca de Microban International

Parte de Barr Brands International, Microban International es el hogar de las marcas globales más confiables y reconocidas en los mercados de antimicrobianos, control de olores y sanitización/desinfección: Microban® y Ultra-Fresh®. Nuestra organización ha experimentado más de 100 años colectivos de crecimiento y ha revolucionado la industria. Como líder mundial, nuestros sistemas proactivos mantienen los productos más limpios y controlan mejor los olores al prevenir problemas antes de que comiencen. Microban International impulsa la innovación al combinar ciencia y soluciones creativas que mejoran productos de consumo, textiles, industriales y médicos de alta calidad en todo el mundo. Hoy en día, las marcas Microban y Ultra-Fresh y nuestras tecnologías se presentan en miles de productos en todo el mundo. La compañía tiene su sede en Carolina del Norte y opera en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Para obtener más información, visite   www.microban.com

Logo -  https://mma.prnewswire.com/media/2457592/Microban_WITH_TAG_COLOR_Logo.jpg
F oto -  https://mma.prnewswire.com/media/2801026/Microban_Technology_Shield_ECOFRESH.jpg
F oto -  https://mma.prnewswire.com/media/2801027/EcoFresh_MOA_How_it_Works.jpg

