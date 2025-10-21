Microban International führt die EcoFresh Geruchsbindungstechnologie für den aktiven und Outdoor-Lebensstil ein

EcoFresh wurde entwickelt, um ein breites Spektrum von Körper- und Umgebungsgerüchen zu erfassen, und bietet dauerhafte Frische und Leistung für Kleidung, Ausrüstung und Textilien.

HUNTERSVILLE, N.C., 21 Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Microban International, der führende Anbieter von Lösungen zur Geruchskontrolle, gab die Einführung von EcoFresh™ bekannt, einer innovativen Geruchskontrolltechnologie, die ein breites Spektrum von Körper-, Umwelt- und anderen anstößigen Geruchsstoffen einfängt. Diese umfassende Technologie wurde speziell für Aktiv- und Outdoor-Enthusiasten entwickelt und bindet Gerüche auf der Oberfläche und im Inneren der behandelten Textilien. Sie sorgt für eine starke Geruchsreduzierung und dauerhafte Frische, selbst in schwierigen Umgebungen.

EcoFresh fängt eine Vielzahl von Geruchsstoffen ein, darunter Schweiß-, Fuß- und Körpergeruch (Carbonsäuren), Alterungsgeruch (Aldehyde), Rauchgeruch (Aromaten), Fischgeruch (Amine und Sulfide) und mehr. Es bietet eine schnell wirkende Geruchsbindung, die in Echtzeit arbeitet, um zu verhindern, dass die behandelten Materialien gesättigt oder von Geruchsstoffen überwältigt werden. Diese Technologie übertrifft die Leistung von Aktivkohlegeweben und bietet gleichzeitig unübertroffene Gewebetypen und Farboptionen, die eine dauerhafte Leistung und einen erweiterten Einsatz von Polyester, polyesterreichen Mischungen, Elasthan, Nylon, Baumwolle, Vliesstoffen, Polypropylen und mehr ermöglichen.

"Wir sind stolz darauf, eine umfassende Technologie einzuführen, die das breiteste Angebot in unserem Geruchsbekämpfungsportfolio darstellt", sagte Souvik Nandi, Vice President of Technology & Innovation bei Microban International. "EcoFresh wurde entwickelt, um dem Endverbraucher eine außergewöhnliche Geruchsabsorption zu bieten und gleichzeitig eine nahtlose Integration für unsere Produktionspartner in einer Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten.

Die EcoFresh-Technologie zeichnet sich durch zwei Hauptmerkmale aus: EH1000, das mit Dochthilfen kompatibel ist, und ER1000, das mit dauerhaft wasserabweisenden Mitteln und vom Kunden hinzugefügten Bindemitteln kompatibel ist. Die Technologie kann während der normalen Fertigungsprozesse angewendet werden, einschließlich Abgas-, Polster- und Sprühanwendungen, ohne dass zusätzliche Schritte erforderlich sind. Die nichtionische Zusammensetzung und die anpassbare Kompatibilität von EcoFresh ermöglichen den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen, darunter Aktivbekleidung, Wander- und Campingausrüstung, Uniformen, Filtration und Polsterung, wobei der ursprüngliche Komfort und die Leistung des Gewebes erhalten bleiben.

EcoFresh durchläuft derzeit die OEKO-TEX® Zertifizierung und die bluesign® Zulassung, was einen wichtigen Schritt in der Validierung seiner Leistung und seines Engagements für die Erfüllung der höchsten Industriestandards darstellt.

Microban International wird die EcoFresh™ Technologie auf zwei kommenden Veranstaltungen vorstellen: Performance Days in München, Deutschland (29.-30. Oktober, Stand H42), und Functional Fabric Fair in Oregon, USA (11.-13. November, Stand 784). Die Teilnehmer sind eingeladen, die Stände von Microban zu besuchen, um zu erfahren, wie EcoFresh die Geruchsbekämpfung neu definiert. Weitere Informationen im Vorfeld der Messen finden Sie unter https://www. microban.com/odor-control/technologies/ecofresh .

Über Microban International

Als Teil von Barr Brands International ist Microban International die Heimat der vertrauenswürdigsten und bekanntesten globalen Marken auf den Märkten für antimikrobielle Mittel, Geruchskontrolle und Desinfektion/Desinfektion: Microban® und Ultra-Fresh®. Unser Unternehmen kann auf über 100 Jahre Wachstum zurückblicken und hat die Branche revolutioniert. Als Weltmarktführer sorgen unsere proaktiven Systeme für sauberere Produkte und eine bessere Geruchskontrolle, indem sie Probleme verhindern, bevor sie entstehen. Microban International treibt die Innovation voran, indem es Wissenschaft und kreative Lösungen kombiniert, die hochwertige Verbraucher-, Textil-, Industrie- und Medizinprodukte weltweit verbessern. Heute sind die Marken Microban und Ultra-Fresh und unsere Technologien auf Tausenden von Produkten weltweit zu finden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in North Carolina und ist in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.microban.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2457592/Microban_WITH_TAG_COLOR_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801026/Microban_Technology_Shield_ECOFRESH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801027/EcoFresh_MOA_How_it_Works.jpg