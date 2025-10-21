Microban International lanza la tecnología de captura de olores EcoFresh para estilos de vida activos y al aire libre

Diseñado para capturar una amplia gama de olores corporales y ambientales, EcoFresh ofrece frescura y rendimiento duraderos para prendas de vestir, equipos y textiles

HUNTERSVILLE, Carolina del Norte, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Microban International, líder en soluciones de control de olores, anunció el lanzamiento de EcoFresh™, una tecnología de control de olores de vanguardia que captura un amplio espectro de olores corporales, ambientales y otros olores ofensivos. Desarrollada teniendo en cuenta a los entusiastas activos y al aire libre, esta tecnología integral se dirige y captura los olores en la superficie y dentro de las telas tratadas, ofreciendo una poderosa reducción de olores y una frescura duradera, incluso en entornos desafiantes.

Microban International ha lanzado EcoFresh, una tecnología de captura de olores para estilos de vida activos y al aire libre. EcoFresh proporciona una captura de olores de acción rápida, trabajando en tiempo real para evitar que los materiales tratados se saturen o se vean abrumados por los olores.

EcoFresh captura un conjunto diverso de olores, que incluyen olor a sudor/pies/cuerpo (ácidos carboxílicos), olor corporal por envejecimiento (aldehídos), olor a humo (aromáticos), olor a pescado (aminas y sulfuros) y más. Proporciona una captura de olores de acción rápida, trabajando en tiempo real para evitar que los materiales tratados se saturen o se vean abrumados por los olores. Esta tecnología supera a los tejidos de carbón activado al tiempo que ofrece tipos de tejidos y opciones de color inigualables, creando un rendimiento duradero y ampliando el uso de poliéster, mezclas ricas en poliéster, spandex, nailon, algodón, telas no tejidas, polipropileno y más.

"Nos enorgullece presentar una tecnología integral que representa la oferta más amplia de nuestra cartera de control de olores", dijo Souvik Nandi, vicepresidente de tecnología e innovación de Microban International. "EcoFresh está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional de captura de olores para los consumidores finales, al tiempo que garantiza una integración perfecta para nuestros socios de fabricación en una amplia gama de aplicaciones".

La tecnología EcoFresh presenta dos ofertas principales: EH1000, que es compatible con ayudas a la absorción, y ER1000, que es compatible con repelentes al agua duraderos y aglutinantes añadidos por el cliente. La tecnología se puede aplicar durante los procesos de fabricación normales, incluidas las aplicaciones de escape, relleno y pulverización, sin necesidad de pasos adicionales. El maquillaje no iónico de EcoFresh y su compatibilidad personalizable permiten su uso en una variedad de aplicaciones, como ropa deportiva, equipo de senderismo y camping, uniformes, filtración y tapicería, al tiempo que conservan la comodidad y el rendimiento originales del tejido.

EcoFresh se encuentra actualmente bajo la certificación OEKO-TEX ® y la aprobación bluesign ®, lo que marca un paso clave en la validación de su desempeño y compromiso para cumplir con los más altos puntos de referencia de la industria.

Microban International presentará la tecnología EcoFresh™ en dos próximos eventos: Performance Days en Múnich, Alemania (29–30 de octubre, stand H42) y Functional Fabric Fair en Oregón, EE. UU. (11–13 de noviembre, stand 784). Los asistentes están invitados a visitar los stands de Microban para descubrir cómo EcoFresh está redefiniendo la innovación en el control de olores. Para obtener más información antes de los espectáculos, visite https://www.microban.com/odor-control/technologies/ecofresh.

Acerca de Microban International

Como parte de Barr Brands International, Microban International es el hogar de las marcas mundiales más confiables y conocidas en los mercados de antimicrobianos, control de olores y desinfección/desinfección: Microban ® y Ultra-Fresh ®. Nuestra organización ha experimentado más de 100 años colectivos de crecimiento y ha revolucionado la industria. Como líder mundial, nuestros sistemas proactivos mantienen los productos más limpios y controlan mejor los olores al prevenir problemas antes de que comiencen. Microban International impulsa la innovación al combinar la ciencia y las soluciones creativas que mejoran los productos de consumo, textiles, industriales y médicos de alta calidad en todo el mundo. Hoy en día, las marcas Microban y Ultra-Fresh y nuestras tecnologías aparecen en miles de productos en todo el mundo. La empresa tiene su sede en Carolina del Norte y opera en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Para más información, visite www.microban.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2457592/Microban_WITH_TAG_COLOR_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801492/Microban_Technology_Shield_ECOFRESH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801493/EcoFresh_MOA_How_it_Works.jpg

FUENTE Microban International