Microban International lance la technologie de capture des odeurs EcoFresh pour les modes de vie actifs et en plein air

Conçu pour capturer un large spectre d'odeurs corporelles et environnementales, EcoFresh offre une fraîcheur et une performance durables pour les vêtements, les équipements et les textiles.

HUNTERSVILLE, N.C., 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Microban International, le leader des solutions de contrôle des odeurs, a annoncé le lancement d'EcoFresh™, une technologie de pointe de contrôle des odeurs qui capture un large spectre d'odeurs corporelles, environnementales et autres. Développée à l'intention des amateurs d'activités physiques et de plein air, cette technologie complète cible et capture les odeurs à la surface et à l'intérieur des tissus traités, offrant une réduction puissante des odeurs et une fraîcheur durable, même dans des environnements difficiles.

Microban International has launched EcoFresh, an odor-capture technology for active and outdoor lifestyles. EcoFresh provides fast-acting odor capture, working in real time to prevent treated materials from becoming saturated or overwhelmed by odorants.

EcoFresh capture un ensemble varié d'odorants, y compris l'odeur de la sueur, des pieds et du corps (acides carboxyliques), l'odeur du vieillissement (aldéhydes), l'odeur de la fumée (aromatiques), l'odeur du poisson (amines et sulfures) et bien d'autres encore. Il permet de capturer rapidement les odeurs, en agissant en temps réel pour empêcher les matériaux traités d'être saturés ou submergés par les odorants. Cette technologie surpasse les tissus à base de charbon actif tout en offrant des types de tissus et des options de couleur inégalés, créant ainsi une performance durable et prolongeant l'utilisation du polyester, des mélanges riches en polyester, de l'élasthanne, du nylon, du coton, des non-tissés, du polypropylène et d'autres encore.

"Nous sommes fiers de présenter une technologie complète qui représente l'offre la plus large de notre portefeuille de contrôle des odeurs", a déclaré Souvik Nandi, vice-président de la technologie et de l'innovation chez Microban International. "EcoFresh est conçu pour offrir aux consommateurs finaux des performances exceptionnelles en matière de capture des odeurs, tout en garantissant à nos partenaires industriels une intégration transparente dans une large gamme d'applications".

La technologie EcoFresh est composée de deux éléments principaux : EH1000, qui est compatible avec les aides à la mèche, et ER1000, qui est compatible avec les déperlants durables et les liants ajoutés par le client. La technologie peut être appliquée au cours des processus de fabrication normaux, y compris les applications d'échappement, de rembourrage et de pulvérisation, sans qu'aucune étape supplémentaire ne soit nécessaire. La composition non ionique et la compatibilité personnalisable d'EcoFresh permettent une utilisation dans une gamme d'applications, y compris les vêtements de sport, les vêtements de randonnée et de camping, les uniformes, la filtration et le rembourrage, tout en préservant le confort et les performances d'origine du tissu.

EcoFresh fait actuellement l'objet d'une certification OEKO-TEX® et d'une approbation bluesign® , ce qui constitue une étape clé dans la validation de ses performances et de son engagement à respecter les normes les plus strictes de l'industrie.

Microban International présentera la technologie EcoFresh™ lors de deux événements à venir : Performance Days à Munich, en Allemagne (29-30 octobre, stand H42), et Functional Fabric Fair dans l'Oregon, aux États-Unis (11-13 novembre, stand 784). Les participants sont invités à visiter les stands de Microban pour découvrir comment EcoFresh redéfinit l'innovation en matière de contrôle des odeurs. Pour en savoir plus avant les salons, visitez le site https://www. microban.com/odor-control/technologies/ecofresh .

À propos de Microban International

Faisant partie de Barr Brands International, Microban International regroupe les marques mondiales les plus fiables et les plus connues sur les marchés de l'antimicrobien, du contrôle des odeurs et de l'assainissement/désinfection : Microban® et Ultra-Fresh®. Notre organisation a connu plus de 100 années de croissance collective et a révolutionné le secteur. En tant que leader mondial, nos systèmes proactifs gardent les produits plus propres et contrôlent mieux les odeurs en prévenant les problèmes avant qu'ils ne se produisent. Microban International stimule l'innovation en combinant la science et des solutions créatives qui améliorent les produits de consommation, textiles, industriels et médicaux de haute qualité dans le monde entier. Aujourd'hui, les marques Microban et Ultra-Fresh et nos technologies sont présentes sur des milliers de produits dans le monde entier. La société a son siège en Caroline du Nord et exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.microban.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2457592/Microban_WITH_TAG_COLOR_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2801026/Microban_Technology_Shield_ECOFRESH.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2801027/EcoFresh_MOA_How_it_Works.jpg