A Multi Investment acelera sua estratégia de diversificação após um aumento de capital de CHF 480 milhões

GENEBRA, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Após um aumento significativo de capital de CHF 480 milhões, a Multi Investment confirma sua posição como um participante dinâmico no investimento internacional. A empresa, que já apoiou vários negócios em todo o mundo, agora está entrando em uma nova fase estratégica focada na diversificação de portfólio. Atualmente, administra mais de CHF 3 bilhões em Assets Under Management (AUM).

Como investidor deliberadamente discreto, a Multi Investment adota uma abordagem seletiva e confidencial, baseada em relacionamentos de confiança de longo prazo com seus parceiros. Essa discricionariedade reflete um compromisso claro em focar na criação de valor, em vez da exposição à mídia.

Com base nesse crescimento e na confiança de seus parceiros, a Multi Investment visa expandir seu escopo para setores de alto potencial e impulsionados pela inovação. As áreas-alvo incluem fintech, deep tech, saúde, blockchain e Web3, bem como biotecnologia.

Essa direção estratégica reflete um objetivo claro: antecipar grandes mudanças econômicas e tecnológicas globais e, ao mesmo tempo, apoiar projetos de alto valor agregado. A empresa pretende fortalecer seu impacto apoiando empresas inovadoras capazes de moldar as indústrias do futuro.

Como parte dessa iniciativa, a Multi Investment planeja intensificar seus investimentos nesses setores estratégicos antes do terceiro trimestre de 2026, com o objetivo de investir mais de CHF 250 milhões até o final do terceiro trimestre de 2026. Várias transações estão atualmente sob revisão, com a ambição de fortalecer rapidamente sua presença nesses ecossistemas de rápido crescimento.

Com esta nova fase, a Multi Investment reafirma sua ambição de se tornar uma empresa líder global em investimentos, combinando desempenho financeiro com uma visão de longo prazo.

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FONTE Multi Investment