Multi Investment、4億8,000万スイスフランの増資により多角化戦略を加速

ジュネーブ, 2026年5月8日 /PRNewswire/ -- 4億8,000万スイスフランの大幅増資を受け、Multi Investmentは国際投資におけるダイナミックなプレーヤーとしての地位を確固たるものにしました。すでに世界各地でいくつかの事業をサポートしてきた同社は、現在、ポートフォリオの多様化に焦点を当てた新たな戦略的段階に入っています。現在、運用資産残高（AUM）は30億スイスフランを超えています。

慎重に慎重を期す投資家として、Multi Investmentは、パートナーとの長期的な信頼関係の上に築かれた、厳選された秘密厳守のアプローチを採用しています。この判断は、メディアへの露出よりも価値の創出に重点を置くという明確な姿勢を反映するものです。

このような成長とパートナーからの信頼を基盤に、 Multi Investmentは、将来性の高い、イノベーション主導のセクターへの業容拡大を目指しています。フィンテック、ディープテック、ヘルスケア、ブロックチェーン、Web3、バイオテクノロジーなどが対象分野となります。

この戦略的方向性は、付加価値の高いプロジェクトをサポートしながら世界経済と技術の大きな変化を予測するという、明確な目標を反映しています。同社は、明日の産業を形作ることのできる革新的な企業を支援することで、その影響力を強化します。

このイニシアチブの一環として、Multi Investmentは2026年第3四半期までにこれらの戦略的分野への投資を強化する計画であり、2026年第3四半期末までに2億5,000万スイスフラン以上を投資することを目標としています 。これらの急成長するエコシステム全体におけるプレゼンスを急速に強化するという目標のもと、現在いくつかの取引について検討段階にあります。

Multi Investmentは、この新たな段階において、財務実績と長期的なビジョンを兼ね備えた、世界をリードする投資会社になるという目標を改めて明確にしています。

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SOURCE Multi Investment