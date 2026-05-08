멀티 인베스트먼트, 4억 8000만 스위스 프랑 자금 조달 후 다각화 전략 가속화

제네바, 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 4억 8000만 스위스 프랑(CHF)의 대규모 자금 조달에 이어, 멀티 인베스트먼트(Multi Investment)가 국제 투자 분야의 역동적인 주체로서의 입지를 다진다. 이미 전 세계 여러 기업을 지원해 온 이 회사는 현재 포트폴리오 다각화에 중점을 둔 새로운 전략적 단계에 진입하고 있다. 회사는 현재 30억 스위스 프랑 이상의 운용자산(Assets Under Management, AUM)을 관리하고 있다.

의도적으로 신중한 투자자로서, 멀티 인베스트먼트는 파트너와의 장기적인 신뢰 관계를 바탕으로 선별적이고 기밀 유지적인 접근법을 채택한다. 이러한 신중함은 미디어 노출보다는 가치 창출에 집중하겠다는 명확한 의지를 반영한다.

이러한 성장과 파트너들의 신뢰를 바탕으로 멀티 인베스트먼트는 높은 잠재력과 혁신 중심의 부문으로 범위를 확장하는 것을 목표로 한다. 목표 영역에는 핀테크, 딥테크, 헬스케어, 블록체인 및 웹3(Web3) 및 생명공학이 포함된다.

이러한 전략적 방향은 고부가가치 프로젝트를 지원하는 동시에 주요 글로벌 경제 및 기술 변화를 예측하려는 명확한 목표를 반영한다. 회사는 미래의 산업을 형성할 수 있는 혁신적인 기업들을 후원함으로써 영향력을 강화할 계획이다.

이 이니셔티브의 일환으로 멀티 인베스트먼트는 2026년 3분기 이전에 이러한 전략적 부문에 대한 투자를 강화할 계획이며, 2026년 3분기 말까지 2억 5000만 스위스 프랑 이상을 투자하는 것을 목표로 한다. 현재 여러 거래가 검토 단계에 있으며, 멀티 인베스트먼트는 이러한 빠르게 성장하는 생태계 전반에서 존재감을 신속히 강화하겠다는 야심을 가지고 있다.

이번 새로운 단계를 통해 멀티 인베스트먼트는 재무적 성과와 장기적 비전을 결합해 선도적인 글로벌 투자회사가 되겠다는 목표를 재확인한다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2974821/Multi_Investment_Logo.jpg

SOURCE Multi Investment