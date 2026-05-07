Multi Investment accélère sa stratégie de diversification grâce à une levée de fonds de 480 millions de francs suisses

GENÈVE, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- Après une importante levée de fonds de 480 millions de francs suisses, Multi Investment confirme sa position d'acteur dynamique de l'investissement international. La société, qui a déjà soutenu plusieurs entreprises dans le monde entier, entre maintenant dans une nouvelle phase stratégique axée sur la diversification de son portefeuille. Elle enregistre actuellement plus de 3 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion.

Investisseur volontairement discret, Multi Investment adopte une approche sélective et confidentielle, fondée sur des relations de confiance à long terme avec ses partenaires. Cette discrétion reflète clairement sa détermination à se concentrer sur la création de valeur plutôt que sur l'exposition médiatique.

Forte de cette croissance et de la confiance de ses partenaires, la société Multi Investment vise à étendre son champ d'action à des secteurs à fort potentiel, basés sur l'innovation. Parmi ses domaines cibles figurent la technologie financière, la technologie profonde, les soins de santé, la chaîne de blocs et le Web3, ou encore la biotechnologie.

Cette orientation stratégique renvoie à un objectif précis : anticiper les grandes mutations économiques et technologiques mondiales, tout en soutenant des projets à forte valeur ajoutée. La société entend consolider son impact en apportant son appui à des entreprises innovantes, qui seront capables de définir les normes des secteurs d'activité de demain.

Dans le cadre de cette initiative, Multi Investment prévoit d'intensifier ses investissements dans ces secteurs stratégiques avant la fin du troisième trimestre de 2026, avec pour objectif d'investir plus de 250 millions de francs suisses d'ici là. Multi Investment étudie actuellement plusieurs opérations, portées par son ambition de renforcer rapidement sa présence dans ces écosystèmes à croissance rapide.

En ouvrant cette nouvelle phase, Multi Investment réaffirme qu'elle aspire à devenir une société d'investissement mondiale de premier plan, qui conjugue performance financière et vision à long terme.

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