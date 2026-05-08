Multi Investment 集資 4.8 億瑞士法郎後，隨即加快推行多元化策略

日內瓦2026年5月9日 /美通社/ -- Multi Investment 完成 4.8 億瑞士法郎的重大集資，穩佔國際投資界中靈活進取的一席位。 公司足跡遍及全球，曾支援多間企業，如今步入新策略階段，聚焦於投資組合的多元發展。 公司現時的管理資產總值 (AUM) 超過 30 億瑞士法郎。

Multi Investment 向來刻意保持低調， 秉持審慎挑選、仔細保密的作風，一切建立在與合作夥伴長期互信的基礎之上。 這種低調作風，清楚體現公司專注於創造價值，而非追求媒體曝光。

基於是次增長及合作夥伴的信任，Multi Investment 致力將業務範圍擴展至潛力深厚、創新驅動的行業。 目標領域涵蓋金融科技、深科技、醫療保健、區塊鏈、Web3 及生物科技。

此策略方針彰顯明確目標：一方面支持高增值項目，另一方面預判全球經濟與科技的巨變。 公司打算透過支持能夠塑造未來行業的創新公司，來加強自身影響力。

為了配合這項計劃，Multi Investment 擬在 2026 年第三季前加緊投資於這些策略領域，目標是在 2026 年第三季結束前投資超過 2.5 億瑞士法郎。 目前正審議多項交易，力求迅速在這些快速增長的生態系統中加強業務佈局。

踏入這個新階段，Multi Investment 再次確立其宏願，矢志成為兼具卓越財務表現與長遠視野的全球頂尖投資公司。

SOURCE Multi Investment