Multi Investment acelera su estrategia de diversificación tras una recaudación de capital de 480 millones de francos suizos

GINEBRA, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras una importante recaudación de capital de 480 millones de francos suizos, Multi Investment confirma su posición como actor dinámico en la inversión internacional. La empresa, que ya ha apoyado varios negocios en todo el mundo, está entrando ahora en una nueva fase estratégica centrada en la diversificación de cartera. Actualmente gestiona más de 3 mil millones de francos suizos en activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés).

Como inversionista deliberadamente discreto, Multi Investment adopta un enfoque selectivo y confidencial, basado en relaciones de confianza a largo plazo con sus socios. Esta discreción refleja un claro compromiso de centrarse en la creación de valor en lugar de la exposición a los medios.

Sobre la base de este crecimiento y la confianza de sus socios, Multi Investment tiene como objetivo expandir su alcance a sectores de alto potencial e impulsados por la innovación. Las áreas objetivo incluyen fintech, tecnología profunda, atención médica, blockchain y Web3, así como biotecnología.

Esta dirección estratégica refleja un objetivo claro: anticipar los principales cambios económicos y tecnológicos mundiales a la vez que apoya proyectos de alto valor añadido. La empresa tiene la intención de reforzar su impacto al respaldar a empresas innovadoras capaces de dar forma a las industrias del futuro.

Como parte de esta iniciativa, Multi Investment planea intensificar sus inversiones en estos sectores estratégicos antes del tercer trimestre de 2026, con el objetivo de invertir más de 250 millones de francos suizos para finales del tercer trimestre de 2026. Actualmente se están revisando varias transacciones, con la ambición de fortalecer con prontitud su presencia en estos ecosistemas de rápido crecimiento.

Con esta nueva fase, Multi Investment reafirma su ambición de convertirse en una empresa de inversión líder a nivel mundial, al combinar el rendimiento financiero con una visión a largo plazo.

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FUENTE Multi Investment