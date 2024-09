A NCCN se compromete a compartilhar recursos premiados para pessoas com câncer em espanhol e outros idiomas

As traduções de toda a biblioteca de NCCN Guidelines for Patients estão em andamento, para capacitar pessoas com câncer e cuidadores em todo o mundo a tomar decisões de tratamento conscientes, que sejam as melhores para eles.

PLYMOUTH MEETING, Pensilvânia, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) — uma aliança entre os principais centros de câncer — e a NCCN Foundation® têm o orgulho de anunciar que tem planos de disponibilizar todos os livros da biblioteca das NCCN Guidelines for Patients® em espanhol; com edições selecionadas disponíveis também em outros idiomas.

As NCCN Guidelines for Patients estão disponíveis para visualização ou download gratuito online em NCCN.org/patientguidelines ou através do aplicativo NCCN Patient Guides for Cancer. Edições em outros idiomas também podem ser encontradas em NCCN.org/global.

A NCCN publica a biblioteca de NCCN Guidelines for Patients por meio de financiamento da NCCN Foundation. Atualmente, ela apresenta mais de 70 livros com informações fáceis de serem entendidas sobre prevenção, triagem, diagnóstico, tratamento e cuidados de suporte para quase todos os tipos de câncer. As diretrizes do paciente fundamentam-se nas recomendações continuamente atualizadas, baseadas em evidências e orientadas por um consenso de especialistas das NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®), que são adotadas por profissionais de saúde em todo o mundo. Elas foram reconhecidas com inúmeras premiações como fontes de informação confiáveis e fáceis de serem consultadas para pessoas com câncer.

"Nosso compromisso de garantir que todas as diretrizes do paciente estejam disponíveis em espanhol demonstra nossa dedicação em garantir que todos possam acessar recursos de tratamento de câncer de alta qualidade", declarou Gena Cook, fundadora e CEO da Kaliper Health, presidente do Conselho Diretor da NCCN Foundation. "Nosso trabalho já está bem encaminhado, há pelo menos 20 livros disponíveis em espanhol no momento, e outros ainda estão por vir. Temos uma lista de idiomas de alta prioridade com base na representação da população global. Queremos garantir que essas informações vitais sejam compreendidas por todos que delas necessitem em todo o mundo, incluindo pessoas que não falem inglês, tenham câncer e residam nos Estados Unidos."

Todas as traduções são feitas por intérpretes especializados em textos médicos e que entendem as particularidades das informações de saúde. Além do espanhol, existem atualmente NCCN Guidelines for Patients disponíveis em:

Árabe

Chinês

Francês

Haitiano

Hindu

Hmong

Italiano

Japonês

Coreano

Polonês

Português

Russo

Somali

Tagalo

Ucraniano

Vietnamita

"As NCCN Guidelines for Patients foram acessadas mais de 1,4 milhão de vezes no ano passado, e cerca de um quinto desses usuários se localizavam fora dos Estados Unidos", declarou Crystal S. Denlinger, MD, CEO da NCCN. "Sempre nos esforçamos para melhorar a forma como fornecemos orientações cruciais de saúde e expandimos o alcance de quaisquer recursos que possam nos ajudar a melhorar e facilitar a qualidade, eficácia, igualdade e acessibilidade do tratamento do câncer em todo o mundo."

Patrick Delaney, Diretor Executivo da NCCN Foundation, acrescentou: "A NCCN Foundation tem a sorte de poder trabalhar em conjunto com um grupo diversificado de organizações internacionais que reconhecem a necessidade do acesso igualitário às informações a respeito de pacientes com câncer. Somos incrivelmente gratos pelo apoio filantrópico que nos permite oferecer esses recursos essenciais gratuitamente para todos os que deles necessitam."

O site da NCCN também apresenta vários recursos para pessoas que enfrentam câncer e seus cuidadores, incluindo webinars ao vivo e gravados, sugestões de perguntas a serem feitas aos profissionais de saúde, links para grupos de defesa e apoio e muito mais. Visite NCCN.org/patients para saber mais ou acesse NCCNFoundation.org para ajudar a apoiar a missão.

