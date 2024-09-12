NCCN承诺推出西班牙语及其他语言版本，将获奖资源分享给癌症患者

《NCCN患者指南》书库的翻译工作正在进行中，旨在帮助全世界的癌症患者和护理人员做出最适合他们的明智治疗决策。

宾夕法尼亚州普利茅斯, 2024年9月12日 /美通社/ -- National Comprehensive Cancer Network®（国家综合癌症网络，NCCN®，领先癌症中心的联盟）和NCCN Foundation®（NCCN基金会）荣幸地宣布，计划为NCCN Guidelines for Patients®（《NCCN患者指南》）书库中的每一本书提供西班牙语版本；此外，一些精选版本还将提供其他语言版本。

在NCCN基金会的资助下，NCCN发布了《NCCN患者指南》书库。 它目前包含70多本书，提供通俗易懂的信息，涵盖几乎所有类型癌症的预防、筛查、诊断、治疗和支持性护理。 该患者指南基于《NCCN肿瘤学临床实践指南》（NCCN Guidelines®）中不断更新、基于循证且反映专家共识的建议，这些建议得到全球医疗保健提供者采纳。 作为癌症患者值得信赖且用户友好的信息来源，它们获得众多奖项。

可访问NCCN.org/patientguidelines或NCCN癌症患者指南App，免费在线查看或下载《NCCN患者指南》。 也可通过NCCN.org/global查看非英语版本。 您可以通过亚马逊以象征性价格购买印刷版。

“我们致力于确保每套患者指南都有西班牙语版本，从而体现我们确保人人都能获得高质量癌症护理资源的承诺，”NCCN基金会董事会主席、Kaliper Health创始人兼首席执行官Gena Cook表示。 “我们的工作已经取得了显著进展，目前至少有20本书有西班牙语版本，而且未来还会有更多。 我们根据全球人口分布，列出了一些高优先级语言。 我们希望确保全世界需要的人都能看懂这些重要信息，包括美国境内的非英语母语癌症患者。”

所有翻译由专长医学文本，且了解医疗信息细微差别的译员完成。 除西班牙语外，《NCCN患者指南》目前还有以下语言版本：

阿拉伯语

中文

法语

海地克里奥尔语

印地语

苗语

意大利语

日语

韩语

波兰语

葡萄牙语

俄语

索马里语

他加禄语

乌克兰语

越南语

“《NCCN患者指南》去年的访问量超过140万次，其中约有五分之一的用户来自美国以外地区。”NCCN首席执行官、医学博士Crystal S. Denlinger表示。 “我们始终致力于改进我们提供关键健康指导的方式，并扩大这些资源的影响力，以便在全球范围内提升和促进优质、有效、公平且易于获得的癌症护理。”

NCCN基金会执行董事Patrick Delaney补充道：“NCCN基金会有幸能与各类国际组织合作，这些组织认识到了在癌症患者信息获取方面平权的重要性。 我们对那些慈善支持深表感激，正是这些支持使我们能够为所有需要的人免费提供这些关键资源。”

NCCN网站还为癌症患者和护理人员提供多种资源，包括实时和预录的网络研讨会、询问医疗保健提供者的建议问题、倡导和支持团体的链接等等。 请访问NCCN.org/patients了解更多信息，或访问NCCNFoundation.org来支持这项使命。

关于国家综合癌症网络

National Comprehensive Cancer Network®（国家综合癌症网络，NCCN®）是一个由领先的癌症中心组成的非营利联盟，致力于患者护理、研究和教育。 NCCN致力于提升并促进癌症护理的质量和效果，确保其公平性和可及性，让所有患者都能享有更优质的生活。 《NCCN肿瘤学临床实践指南》（NCCN Guidelines®）提供透明、基于循证且反映专家共识的癌症治疗、预防和支持服务建议；这些指南是癌症管理中临床指导和政策制定的公认标准，并且在所有医学领域中，它们是最全面且更新最频繁的临床实践指南。 NCCN Guidelines for Patients®（《NCCN患者指南》）在NCCN Foundation®（NCCN基金会）的支持下，提供专业的癌症治疗信息，旨在让患者和护理人员具备更多知识，获得更多能力。NCCN还推动肿瘤学领域的继续教育、全球倡议、政策制定、研究合作以及出版工作。 如需了解更多信息，请访问NCCN.org。

关于NCCN基金会

NCCN基金会通过NCCN Guidelines for Patients®（《NCCN患者指南》）书库和其他患者教育资源，提供来自世界领先癌症专家的公正专家指导，从而提升癌症患者及其护理人员的能力。 NCCN基金会还致力于通过资助在癌症研究前沿领域有潜力的年轻研究人员来推进癌症治疗。 如需了解NCCN基金会的更多信息，请访问nccnfoundation.org。

媒体联系人：

Rachel Darwin

267-622-6624

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National Comprehensive Cancer Network