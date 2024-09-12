NCCN 承諾以西班牙文和其他語言為癌症病人共享屢獲殊榮的資源
Sep 12, 2024, 09:02 ET
現正翻譯全部 NCCN Guidelines for Patients 圖書館館藏，協助全球癌症病人和照顧者自行作出最適合兼明智的治療決定。
賓夕凡尼亞州普利茅夫會議2024年9月12日 /美通社/ -- 主要癌症中心的聯盟 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) 與 NCCN Foundation® 很榮幸地宣佈，計劃翻譯 NCCN Guidelines for Patients® 圖書館全部館藏至西班牙文版本，並提供其他語言的精選版本。
NCCN 從 NCCN Foundation 基金會獲得資助，從而出版 NCCN Guidelines for Patients 圖書館館藏。該圖書館現在提供 70 本書籍，當中幾乎涵蓋全部癌症類別的預防、篩查、診斷、治療和支援治療的簡單易懂資料。該等病人指南是根據全球醫護人員採用 NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) 的持續更新、實證為本及專家共識得出的意見。這些指南已成為癌症病人的可靠兼易於理解的資料來源，並已獲多個獎項認可。
NCCN Guidelines for Patients 現於 NCCN.org/patientguidelines 或 NCCN Patient Guides for Cancer 應用程式，供公眾瀏覽或下載。NCCN.org/global 也提供非英文版本。如欲索取該等書籍，可透過 Amazon 繳付象徵式費用。
NCCN Foundation 董事會主席兼 Kaliper Health 創辦人兼行政總裁 Gena Cook 表示：「我們致力確保每份病人指南都提供西班牙文版本，兌現我們致力確保每個人都可以得到優質癌症治療資源的承諾。我們的工作已經順利進行，目前最少 20 本書籍提供西班牙文版本，並即將推出更多版本。我們根據全球人口特徵，而已為其他語言訂立先後次序表。我們希望為全球所有有需要人士（包括美國境內的非英語母語癌症病人），保證這份重要資料是容易理解。」
由專門從事醫學文件及了解醫療資料細微差異的翻譯者，完成全部翻譯。除了 NCCN Guidelines for Patients 西班牙文版本，目前還提供其他語言版本：
- 阿拉伯文
- 中文
- 法文
- 海地文
- 印地文
- 苗語
- 意大利文
- 日文
- 韓文
- 波蘭文
- 葡萄牙文
- 俄文
- 索馬里文
- 他加祿文
- 烏克蘭文
- 越南文
NCCN 董事總經理兼行政總裁 Crystal S. Denlinger 表示：「NCCN Guidelines for Patients 去年瀏覽量超過 140 萬次，當中大約五分之一來自美國境外地區。我們一直致力改善我們提供重要健康指南的方式，並為任何可以幫助我們改善和促進全球優質、有效、公平和可獲取癌症治療的資源，擴展接觸面。」
NCCN Foundation 執行董事 Patrick Delaney 補充：「NCCN Foundation 很幸運能夠與各種認同病人公平獲取癌症資料需要的國際組織合作。我們感激這筆善款援助，有助我們為全部需要人士免費提供這些不可或缺的資源。」
NCCN 網站還為正在面對癌症的人士和照顧者提供各種資源，包括即時和過去網絡研討會影片、建議向醫護人員詢問的問題，以及倡議和支援小組的連結等。如欲獲取更多資料，請瀏覽 NCCN.org/patients。如欲支持這項使命，請瀏覽 NCCNFoundation.org。
關於 National Comprehensive Cancer Network
National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) 是一個由多個頂尖癌症中心組成的非營利聯盟，為病人治療、研究和教育作出貢獻。NCCN 致力改善和促進優質、有效、公平和可獲得的癌症治療，從而可以提升全部病人的生活。NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) 為癌症治療、預防和支援服務提供透明、實證為本和專家共識的建議。這些意見不僅是癌症管理臨床方向和政策的認可標準，也是任何醫學界中，最完整兼經常更新的臨床試驗指南。NCCN Guidelines for Patients® 從 NCCN Foundation® 得到支援，而提供專業癌症治療資料，賦予病人和照顧者權力。NCCN 於腫瘤學界中，還推動持續教育、全球倡議、政策、研究合作與出版。如欲了解更多，請瀏覽 NCCN.org。
關於 NCCN Foundation
NCCN Foundation 從全球頂尖癌症專家得到不偏不倚的專家指導後，透過 NCCN Guidelines for Patients® 圖書館和其他病人教育資源，賦予癌症病人及照顧者權力。NCCN Foundation 也致力資助美國的有前途年輕研究人員從事頂尖癌症研究，推動癌症治療進步。如欲更多 NCCN Foundation 資料，請瀏覽 nccnfoundation.org。
傳媒聯絡：
Rachel Darwin
267-622-6624
[email protected]
National Comprehensive Cancer Network
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