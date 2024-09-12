NCCN 承諾以西班牙文和其他語言為癌症病人共享屢獲殊榮的資源

現正翻譯全部 NCCN Guidelines for Patients 圖書館館藏，協助全球癌症病人和照顧者自行作出最適合兼明智的治療決定。

賓夕凡尼亞州普利茅夫會議2024年9月12日 /美通社/ -- 主要癌症中心的聯盟 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) 與 NCCN Foundation® 很榮幸地宣佈，計劃翻譯 NCCN Guidelines for Patients® 圖書館全部館藏至西班牙文版本，並提供其他語言的精選版本。

NCCN 從 NCCN Foundation 基金會獲得資助，從而出版 NCCN Guidelines for Patients 圖書館館藏。該圖書館現在提供 70 本書籍，當中幾乎涵蓋全部癌症類別的預防、篩查、診斷、治療和支援治療的簡單易懂資料。該等病人指南是根據全球醫護人員採用 NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) 的持續更新、實證為本及專家共識得出的意見。這些指南已成為癌症病人的可靠兼易於理解的資料來源，並已獲多個獎項認可。

NCCN Guidelines for Patients 現於 NCCN.org/patientguidelines 或 NCCN Patient Guides for Cancer 應用程式，供公眾免費線上瀏覽或下載。NCCN.org/global 也提供非英文版本。

NCCN Guidelines for Patients 現於 NCCN.org/patientguidelines 或 NCCN Patient Guides for Cancer 應用程式，供公眾瀏覽或下載。NCCN.org/global 也提供非英文版本。如欲索取該等書籍，可透過 Amazon 繳付象徵式費用。

NCCN Foundation 董事會主席兼 Kaliper Health 創辦人兼行政總裁 Gena Cook 表示：「我們致力確保每份病人指南都提供西班牙文版本，兌現我們致力確保每個人都可以得到優質癌症治療資源的承諾。我們的工作已經順利進行，目前最少 20 本書籍提供西班牙文版本，並即將推出更多版本。我們根據全球人口特徵，而已為其他語言訂立先後次序表。我們希望為全球所有有需要人士（包括美國境內的非英語母語癌症病人），保證這份重要資料是容易理解。」

由專門從事醫學文件及了解醫療資料細微差異的翻譯者，完成全部翻譯。除了 NCCN Guidelines for Patients 西班牙文版本，目前還提供其他語言版本：

阿拉伯文

中文

法文

海地文

印地文

苗語

意大利文

日文

韓文

波蘭文

葡萄牙文

俄文

索馬里文

他加祿文

烏克蘭文

越南文

NCCN 董事總經理兼行政總裁 Crystal S. Denlinger 表示：「NCCN Guidelines for Patients 去年瀏覽量超過 140 萬次，當中大約五分之一來自美國境外地區。我們一直致力改善我們提供重要健康指南的方式，並為任何可以幫助我們改善和促進全球優質、有效、公平和可獲取癌症治療的資源，擴展接觸面。」

NCCN Foundation 執行董事 Patrick Delaney 補充：「NCCN Foundation 很幸運能夠與各種認同病人公平獲取癌症資料需要的國際組織合作。我們感激這筆善款援助，有助我們為全部需要人士免費提供這些不可或缺的資源。」

NCCN 網站還為正在面對癌症的人士和照顧者提供各種資源，包括即時和過去網絡研討會影片、建議向醫護人員詢問的問題，以及倡議和支援小組的連結等。如欲獲取更多資料，請瀏覽 NCCN.org/patients。如欲支持這項使命，請瀏覽 NCCNFoundation.org。

關於 National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) 是一個由多個頂尖癌症中心組成的非營利聯盟，為病人治療、研究和教育作出貢獻。NCCN 致力改善和促進優質、有效、公平和可獲得的癌症治療，從而可以提升全部病人的生活。NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) 為癌症治療、預防和支援服務提供透明、實證為本和專家共識的建議。這些意見不僅是癌症管理臨床方向和政策的認可標準，也是任何醫學界中，最完整兼經常更新的臨床試驗指南。NCCN Guidelines for Patients® 從 NCCN Foundation® 得到支援，而提供專業癌症治療資料，賦予病人和照顧者權力。NCCN 於腫瘤學界中，還推動持續教育、全球倡議、政策、研究合作與出版。如欲了解更多，請瀏覽 NCCN.org。

關於 NCCN Foundation

NCCN Foundation 從全球頂尖癌症專家得到不偏不倚的專家指導後，透過 NCCN Guidelines for Patients® 圖書館和其他病人教育資源，賦予癌症病人及照顧者權力。NCCN Foundation 也致力資助美國的有前途年輕研究人員從事頂尖癌症研究，推動癌症治療進步。如欲更多 NCCN Foundation 資料，請瀏覽 nccnfoundation.org。

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267-622-6624

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