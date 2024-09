NCCN zapowiada udostępnienie nagradzanych materiałów dla osób cierpiących na choroby nowotworowe, dostępnych w języku hiszpańskim i innych językach

Trwa tłumaczenie całego katalogu wytycznych NCCN dla pacjentów, aby umożliwić osobom chorym na raka i ich opiekunom na całym świecie podejmowanie świadomych decyzji dotyczących leczenia, które będą dla nich najlepsze.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvania, 12 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Organizacja National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - sojusz czołowych ośrodków leczenia nowotworów w USA - oraz Fundacja NCCN® mają przyjemność poinformować, iż planują udostępnić wszystkie książki z biblioteki NCCN Guidelines for Patients® w języku hiszpańskim. Wybrane publikacje będą dostępne również w innych językach.

NCCN udostępnia katalog wytycznych NCCN dla pacjentów dzięki środkom finansowym uzyskanym z Fundacji NCCN. Obecnie zawiera on ponad 70 książek z łatwymi do przyswojenia informacjami na temat profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki, leczenia i opieki wspomagającej w przypadku prawie każdego rodzaju nowotworu. Wytyczne dla pacjentów opierają się na stale aktualizowanych, opartych na dowodach i konsensusie ekspertów praktycznych zaleceniach klinicznych NCCN z zakresu onkologii (Wytyczne NCCN®), które są stosowane przez świadczeniodawców opieki zdrowotnej na całym świecie. Otrzymały one wiele nagród jako godne zaufania i przyjazne dla użytkownika źródło informacji dla osób chorych na raka.

Wytyczne NCCN dla pacjentów są dostępne do przeglądania lub pobrania za darmo ze strony NCCN.org/patientguidelines lub za pośrednictwem aplikacji NCCN Patient Guides for Cancer App. Wersje w innych językach można również znaleźć na stronie NCCN.org/global. Drukowane materiały są dostępne za niewielką opłatą za pośrednictwem Amazon.

„Działania podjęte w celu udostępnienia pacjentom wszystkich wytycznych w języku hiszpańskim dowodzą naszego zaangażowania w zapewnienie każdemu dostępu do wysokiej jakości zasobów z zakresu opieki onkologicznej - powiedziała Gena Cook, założycielka i dyrektor generalna Kaliper Health, przewodnicząca Rady Dyrektorów Fundacji NCCN. - Nasze prace są w toku - obecnie dostępnych jest co najmniej 20 książek w języku hiszpańskim, a w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Mamy listę dodatkowych języków o wysokim priorytecie, określonych na podstawie globalnej reprezentacji populacji. Chcemy mieć pewność, że istotne informacje będą zrozumiałe dla wszystkich osób na całym świecie, którzy ich potrzebują, w tym dla osób z chorobami nowotworowymi w Stanach Zjednoczonych, które nie posługują się językiem angielskim".

Wszystkie tłumaczenia są wykonywane przez tłumaczy specjalizujących się w tekstach medycznych i rozumiejących niuanse informacji dotyczących opieki zdrowotnej. Oprócz języka hiszpańskiego wytyczne NCCN dla pacjentów są obecnie dostępne w następujących językach:

arabski,

chiński,

francuski,

haitański,

hindi,

hmong,

włoski,

japoński,

koreański,

polski,

portugalski,

rosyjski,

somalijski,

tagalski,

ukraiński,

wietnamski.

„Stronę z Wytycznymi NCCN dla pacjentów w zeszłym roku odwiedzono ponad 1,4 miliona razy, z czego około jedna piąta użytkowników znajdowała się poza Stanami Zjednoczonymi - powiedziała dr Crystal S. Denlinger, dyrektor generalna NCCN. - Zawsze dążymy do poprawy sposobu, w jaki dostarczamy kluczowe wytyczne na temat zdrowia i zwiększamy zasięg wszelkich zasobów, które mogą pomóc nam poprawić i ułatwić skuteczną, opartą na uczciwych zasadach i dostępną opiekę onkologiczną wysokiej jakości na całym świecie".

Patrick Delaney, dyrektor wykonawczy Fundacji NCCN, dodał: „Fundacja NCCN ma przyjemność współpracować z różnorodną grupą międzynarodowych organizacji, które uznają potrzebę zapewnienia opartego na uczciwych zasadach dostępu do informacji dla pacjentów chorych na raka. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wsparcie filantropijne, które pozwala nam nieodpłatnie udostępniać niezbędne zasoby wszystkim tym, którzy ich potrzebują".

Witryna NCCN zawiera również materiały dla osób cierpiących na choroby nowotworowe i ich opiekunów, w tym seminaria internetowe na żywo i nagrania dostępne do odtworzenia, sugerowane pytania, które można zadać świadczeniodawcom i linki do grup wsparcia. Więcej informacji można znaleźć na stronie NCCN.org/patients. Osoby pragnące wesprzeć realizację misji są zapraszane na: NCCNFoundation.org.

