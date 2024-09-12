NCCN стремится предоставить больным раком лучшие материалы на испанском и других языках

В настоящее время выполняется перевод всей библиотеки NCCN Guidelines for Patients (рекомендации NCCN для пациентов), чтобы люди с онкологическими заболеваниями и те, кто осуществляет уход за ними, во всем мире могли принимать обоснованные решения о лечении, которые лучше всего им подходят.

ПЛИМУТ-МИТИНГ, Пенсильвания, 12 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Национальная сеть многопрофильных онкологических центров (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®), являющаяся объединением ведущих онкологических центров, и фонд NCCN Foundation® с гордостью объявляют о планах перевести каждую книгу библиотеки NCCN Guidelines for Patients® (рекомендации NCCN для пациентов) на испанский язык, а отдельные издания также и на другие языки.

NCCN Guidelines for Patients are available to view or download for free online at NCCN.org/patientguidelines or via the NCCN Patient Guides for Cancer App. Non-English editions can also be found at NCCN.org/global.

NCCN публикует библиотеку NCCN Guidelines for Patients благодаря финансированию фонда NCCN Foundation. В настоящее время в ней представлено более 70 книг, в которых в простой для понимания форме изложена информация о профилактике, скрининге, диагностике, лечении почти всех видов рака и соответствующей поддерживающей терапии. Рекомендации для пациентов основаны на постоянно обновляемых, опирающихся на фактические данные рекомендациях, по которым существует консенсус специалистов, включенных в Рекомендации NCCN по клинической практике в онкологии (NCCN Guidelines®), которые используются поставщиками услуг здравоохранения во всем мире. Они были отмечены многочисленными наградами как надежный и удобный источник информации для людей с онкологическими заболеваниями.

Книги библиотеки NCCN Guidelines for Patients можно бесплатно смотреть и загружать через Интернет по адресу NCCN.org/patientguidelines или через приложение NCCN Patient Guides for Cancer. Издания не на английском языке также можно найти по адресу NCCN.org/global. Книги в печатном виде за символическую цену можно приобрести через Amazon.

«Наше стремление сделать каждое руководство для пациентов доступным на испанском языке демонстрирует наше неизменное желание обеспечить доступ к высококачественным материалам о лечении рака каждому человеку, — сказала Гена Кук (Gena Cook), основатель и генеральный директор Kaliper Health, председатель совета директоров NCCN Foundation. — Наша работа уже идет полным ходом: сейчас на испанском языке доступно не менее 20 книг и переводятся новые. У нас есть список дополнительных высокоприоритетных языков, основанный на глобальной распространенности среди населения. Мы хотим, чтобы эта жизненно важная информация была понятна всем, кто в ней нуждается, во всем мире, включая не говорящих на английском языке больных раком в США».

Все переводы выполняются переводчиками, которые специализируются на медицинских текстах и понимают нюансы медицинской информации. В дополнение к испанскому языку в настоящее время материалы библиотеки NCCN Guidelines for Patients представлены на следующих языках:

арабском;

китайском;

французском;

гаитянском;

хинди;

хмонг;

итальянском;

японском;

корейском;

польском;

португальском;

русском;

сомалийском;

тагальском;

украинском;

вьетнамском.

«За прошлый год к библиотеке NCCN Guidelines for Patients обращались более 1,4 млн раз, причем примерно пятая часть этих пользователей находилась за пределами США, — сказала Кристал С. Денлингер (Crystal S. Denlinger), врач, генеральный директор NCCN. — Мы всегда стремимся лучше предоставлять важные рекомендации по охране здоровья и расширить доступ к любым ресурсам, которые могут помочь нам повысить качество, эффективность, справедливость и доступность онкологической помощи во всем мире».

Патрик Делани (Patrick Delaney), исполнительный директор NCCN Foundation, добавил: «Фонду NCCN Foundation повезло сотрудничать с рядом очень разных международных организаций, которые признают необходимость справедливого доступа к информации о раке для пациентов. Мы невероятно благодарны за благотворительную поддержку, которая позволяет нам предлагать эти необходимые материалы бесплатно всем, кому они необходимы».

На веб-сайте NCCN также есть несколько ресурсов для людей, столкнувшихся с раком и осуществляющих уход, включая вебинары в реальном времени и в записи, вопросы, которые рекомендуется задавать поставщикам медицинских услуг, ссылки на группы адвокации и поддержки и многое другое. Дополнительную информацию можно найти по адресу NCCN.org/patients, а поддержать эту миссию можно на веб-сайте NCCNFoundation.org.

О Национальной комплексной онкологической сети

Национальная комплексная онкологическая сеть (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) — это некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующаяся на лечении пациентов, осуществлении исследований и образовательной деятельности. Деятельность NCCN направлена на совершенствование качества и облегчение равноправного доступа к эффективной онкологической помощи для улучшения стандартов жизни каждого пациента. Клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) содержат прозрачные, научно обоснованные, согласованные экспертные инструкции по лечению и профилактике рака и оказанию вспомогательных услуг; они являются признанным клиническим стандартом онкологической помощи и политики в области лечения рака и наиболее подробным и часто обновляемым из всех руководств по клинической практике в различных отраслях медицины. Библиотека NCCN Guidelines for Patients® предлагает информацию о лечении рака от специалистов для информирования и расширения возможностей пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, при поддержке фонда NCCN Foundation®. NCCN также содействует непрерывному образованию, глобальным инициативам, политике и сотрудничеству в области исследований и публикаций в сфере онкологии. Более подробную информацию можно получить на портале NCCN.org.

Об организации NCCN Foundation

NCCN Foundation расширяет возможности людей больных раком и осуществляющих уход за ними, предоставляя беспристрастные профессиональные рекомендации ведущих специалистов мира в области рака через библиотеку NCCN Guidelines for Patients® и другие просветительские ресурсы для пациентов. Фонд NCCN Foundation также стремится совершенствовать лечение рака, финансируя перспективных молодых исследователей страны, находящихся на переднем крае исследований рака. Для получения дополнительной информации о фонде NCCN Foundation посетите веб-сайт nccnfoundation.org.

Контакты для СМИ:

Рэйчел Дарвин (Rachel Darwin)

267-622-6624

[email protected]

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